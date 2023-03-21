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文心一言能寫唐詩 問習近平天安門維吾爾就卡住

2023/3/21 11:43（3/21 17:14 更新）
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中國搜尋引擎百度16日發表聊天機器人「文心一言」，但市場反應不佳負評如潮。（共同社）
中國搜尋引擎百度16日發表聊天機器人「文心一言」，但市場反應不佳負評如潮。（共同社）
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（中央社台北21日電）中國搜尋引擎巨擘百度研發的聊天機器人「文心一言」又傳落漆，經路透社測試，文心一言雖然能寫唐詩還能生成鮮花圖像，但被問到習近平、天安門與維吾爾，卻回覆還沒學會如何解答。

路透社20日報導，不讓對手OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT專美，百度上週發表號稱可媲美的文心一言（Ernie Bot），並自16日起上線，開放用戶登錄。

不少用過的人紛紛上網留言分享體驗並對比ChatGPT給好評，帶動百度的股價飆高，不過對於當局強監管的敏感議題，文心一言以及其他正在研發的中國版聊天機器人如何處理，頗令人感到好奇。

經路透社測試，微軟（Microsoft）支持的ChatGPT對於任何敏感議題有問必答。

但路透社20日對著文心一言鍵入中共領導人習近平是個好領導嗎、他對中國的貢獻等問題，以及下指令要求給習近平作首詩和生成他的肖像，文心一言卻答非所問。

文心一言先以兩段文字介紹習近平學歷及經歷，接著說：「作為一個人工智慧（AI）大規模的語言模型，我還沒學會如何回答那個問題，你可以問我其他的，我將盡我所能幫你解答。」

路透社改問1989年六四天安門民運被鎮壓，還有當局如何對待新疆維吾爾人等，文心一言皆給予上述答覆如同跳針。

偶爾這個聊天機器人也會建議換個題目，並且對路透社的諸多敏感提問回應十餘次如下短語：「我們換個主題重新開始。」

別以為文心一言的閃避答覆只針對有關於習近平等敏感提問，遇到針對美國總統拜登（Joe Biden）或者他的前任川普（Donald Trump）等問題，電腦螢幕也是立即彈出建議換個主題的短語。

不過對於國際關係的提問，像是為何中美關係日益惡化，文心一言則是能侃侃而談，可是被問到極具爭議的問題像是中國是否應武統台灣，文心一言又開啟換個話題模式。

中國當局嚴格監管敏感議題的搜尋結果，而百度則是恪守當局下達針對政治議題討論的嚴格限制，被問如何處理敏感提問，文心一言說，判斷某個主題能否公開討論，皆參照相關法規與道德標準。

對於文心一言的落漆表現，史丹佛大學（Stanford University）中國經濟與制度研究中心高級研究學者許成鋼此前說，由於中國嚴格的審查制度對研發構成限制，所以中國的聊天機器人達不到ChatGPT的水準。

麻省理工學院（MIT）管理學教授黃亞生此前也表示，中國非常擅長在現有發明上更進一步，但並不擅長取得突破，並說中國缺乏思想的多元化和見解的自由表達，而這些都是培育創造性思維的土壤。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120321

#文心一言
#ChatGPT
#習近平
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