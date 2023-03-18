更多編輯台推薦新聞：
影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

台灣學生零重力實驗登國際太空站 獲若田光一欽點奪獎
科技

台灣學生零重力實驗登國際太空站 獲若田光一欽點奪獎

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

任正非指美國科技實力難追趕 自曝年輕時崇拜西方現在也不反美

2023/3/18 11:47（3/18 12:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
華為近年遭美方制裁，但創辦人任正非自曝年輕時相當崇拜西方，現在也不反美。（路透社）
華為近年遭美方制裁，但創辦人任正非自曝年輕時相當崇拜西方，現在也不反美。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國電訊設備商華為近年遭美方制裁，但創辦人任正非近日談到美國時表示，年輕時很崇拜西方，實際上是親美的，「自己現在也不反美」， 因美國科教實力是幾十年時間都達不到的。

綜合澎湃新聞、經濟觀察報等陸媒17日報導，華為近日在深圳總部舉辦「難題揭榜」火花獎頒獎典禮，任正非對與美國的關係以及近期風靡全球的人工智慧（AI）聊天機器人「ChatGPT」等議題發表看法。

任正非提到，華為現在還處於困難時期，但在前進的道路上並沒有停步；談到被美國制裁的3年，他說華為用這3年時間完成大量零組件的替代開發，逐步克服了斷供的尷尬。

他說，華為過去20年投了幾千億元培養了一批研究基礎理論的科學家、技術訣竅的專家，當華為受打壓時，「就請這些科學家到山腳來放羊、種地……拿著手術刀參加殺豬的戰鬥」。

任正非對參加座談會的師生講述，自己年輕時很崇拜西方，因為西方科技如此發達，創立華為以後，也是親西方的，後來突然受到制裁，「看到別人不能提供零部件、工具我們就傻了」。

他透露，當美國打了一棒、狠狠制裁的時候，有人說，美國沒有明白，這一棒打下去，把一個最親美的人，變成了最反美的人，「但當然，我現在也不反美，我們想成為最先進，就必須向一切先進的人學習。美國在科教上的軟實力，還是我們用幾十年時間達不到的」。

對於當前人工智慧科技，任正非認為，未來在AI大模型上會風起雲湧，不只一家，而人工智慧軟體平台公司對人類社會的直接貢獻可能不到2%，98%都是對工業社會、農業社會的促進，而AI服務普及需要5G的連接，ChatGPT的機會是將管道流量撐大，這樣產品就有市場需求。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120318

#任正非
#華為
#美國
延伸閱讀
德國擬禁用華為5G技術 中國批濫用國家力量英、美主導烏克蘭重建案 排除華為等中資企業曾被困加拿大 孟晚舟將首次當值華為董事長路透：ASML供應商避政治風險擬棄中改東南亞設廠
華為
中國5G大廠中興通訊傳裁員 與華為同被歐美制裁
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族