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人類準備好了嗎 AI改變世界影響力大過電和網路

2023/3/19 14:12（3/19 19:14 更新）
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（中央社舊金山18日綜合外電報導）觀察家表示，通用人工智慧（AGI）的興起將為世界帶來「數量級」的變化；但，我們準備好了嗎？

法新社報導，AGI可將人們從瑣碎的任務中解放出來，並開創一個富有創造力的新時代。但專家警告，這種歷史性的範式轉變可能威脅就業，並引發無法克服的社會問題。

舊金山新創公司Runway執行長陳思齊告訴法新社，從電力到網路，過去許多技術進步帶來強大的社會變革，「但我們現在關注的是智慧本身…這是我們第一次能夠創造智慧本身，並增加它在宇宙中的數量」，因此變化將「比歷史上其他所有技術變革還要大」。

陳思齊表示，這種令人興奮但也令人恐懼的改變是「雙面刃」，我們希望它是一種「盡可能可控」的工具。

去年底發布的ChatGPT使AGI的夢想離現實更近了一步，開發ChatGPT的OpenAI本週又發布了更強大的版本GPT-4。

微軟支持的OpenAI大獲成功，在矽谷引發競賽，科技巨頭紛紛試著提升它們的AI工具水準，但對聊天機器人偏離軌道仍抱持謹慎態度。

AI興起讓人產生人類工作是否受到威脅的問題，也對創作的真實性打上問號，因為歌曲、圖像、藝術等是由軟體而不是人所創造。

人類會迴避教育，轉而依賴軟體來代替他們思考嗎？可以信任誰，來負責讓AI公正、準確並適應不同國家和文化的任務呢？

OpenAI表示打算逐步建構AGI，以造福全人類為目的，但也承認這個軟體存在安全缺陷。

OpenAI科學長蘇茨克維（Ilya Sutskever）接受「麻省理工科技評論」（MIT Technology Review）訪問時表示，安全是一個「過程」，公司「非常希望各方能提出某種流程，允許較慢發布具備這些完全前所未見能力的模型」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120319

#陳思齊
#OpenAI
#法新社
OpenAI
ChatGPT新版發布 聊天機器人表現更像人類OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
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