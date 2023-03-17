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中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

2023/3/17 13:09（3/17 13:57 更新）
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百度16日發表自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」。（圖取自百度微博weibo.com）
百度16日發表自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」。（圖取自百度微博weibo.com）
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（中央社台北17日電）不讓ChatGPT專美，中國搜尋引擎百度昨天發表聊天機器人「文心一言」，但市場反應不佳以致股價重挫，而百度急著發表負評如潮的文心一言，反凸顯在人工智慧領域中國仍不如美國的罩門。

綜合美國「紐約時報」（The New York Times）、「華爾街日報」（WSJ）與美國之音（VOA）今天報導，ChatGPT的問世掀起人工智慧競賽的風潮，而百度在北京發表的文心一言（Ernie Bot）首次亮相就以失敗告終。

百度首席執行官李彥宏在現場操作並示範文心一言時坦承，為了「節約時間」，這些展示都是預先錄製，於是中國網友戲謔文心一言說：「別人家是ChatGPT，百度是ChatPPT。」

華爾街日報實際測試並詢問文心一言「（中共領導人）習近平是否是一位好領導人」，獲得的答覆卻是「提問無法通過安全審核」，上述種種落漆，導致百度在香港掛牌的股價一度暴跌10%。

更難堪的是，百度急著不讓ChatGPT專美而搶發表文心一言，反而凸顯中國在人工智慧領域仍落後美國的困窘，即使中國頻頻對外聲稱，人工智慧的鑽研獨步全球。

報導指出，隨著近年來兩國關係的交惡，美中在AI的競爭日益白熱化，而美國遏制中國獲取的高端晶片，卻是ChatGPT和「文心一言」所需的關鍵。

於是2017年Google研發的AlphaGo擊敗中國圍棋冠軍柯潔後，時隔多年文心一言的發表並未雪恥，反而又被打臉。

麻省理工學院（MIT）管理學教授黃亞生說，中國非常擅長在現有發明上更進一步，但並不擅長取得突破，並說中國缺乏思想的多元化和見解的自由表達，而這些都是培育創造性思維的土壤。

史丹佛大學（Stanford University）中國經濟與制度研究中心高級研究學者許成鋼更直言，中國的聊天機器人達不到ChatGPT的水準，這是因為中國嚴格的審查制度綁手綁腳，以致聊天機器人的研發受限。

而發表文心一言之前，百度的人工智能圖片生成模型去年8月被發現拒絕生成與天安門有關的圖片，美國之音的測試發現，百度更新敏感詞庫，拒絕生成任何與四通橋有關的圖片。

今年2月初，中國一家公司發布類似ChatGPT的軟體「元語智能」，居然回覆批評中國的答案而被暫停服務。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120317

#百度
#文心一言
#中國
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