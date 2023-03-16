百度類ChatGPT模型文心一言訓練不足 股價重挫

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）百度今天發表自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」。百度執行長李彥宏坦言仍未發展完善，後續仰賴用戶回饋以快速迭代。「文心一言」不如預期，百度股價今天在港股重挫。

百度16日下午在北京總部召開新聞發布會，李彥宏出席及百度技術長王海峰共同出席。會中首度公布自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」，並展示在多個不同情境下的綜合能力。

綜合界面新聞、第一財經、IT之家等媒體報導，李彥宏表示，「文心一言」的使用情境主要包含文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解和多模態（multi model）建構。至於影像生成則因成本較高，現階段還未對所有用戶開放，未來會逐步導入。

李彥宏表示，「多模態」是「生成式AI」明確的發展趨勢，未來隨著百度多模態統一大模型的能力增強，「文心一言」的多模態生成能力也會不斷提升。

然而，李彥宏在現場也多次提及，這類大語言模型還遠未到發展完善的階段，有賴藉由真實用戶回饋而逐步反覆運算並升級。

原本市場預期「文心一言」發布後將會拉抬百度股價，但今天發布後不久，百度在香港股市的股價隨即跳水，一度重挫10%，收盤跌6.36%，報港幣125.1元。

華爾街日報此前報導指出，在「文心一言」發布前一週，百度仍在加緊趕工。知情人士表示，「文心一言」仍在接受數據訓練，部分員工則認為他們沒有足夠的時間來打造一款功能完善的產品。（編輯：楊昇儒）1120316

百度16日公布自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」，並展示在多個不同情境下的綜合能力。（圖取自百度微博weibo.com）