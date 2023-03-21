宋濤會見商總許舒博一行 稱為兩岸交流開好頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國大陸國台辦主任宋濤（右）21日在釣魚台國賓館會見由商總理事長許舒博（左）率領的台灣商業團體。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京21日電）中國大陸國台辦主任宋濤今天會見商總理事長許舒博率領的台灣商業團體。宋濤表示，這次商總代表團來訪會為兩岸交流「開一個好的頭」，會有更多的團前來大陸來訪。

宋濤今天在釣魚台國賓館接見了全國商業總會理事長許舒博一行人。這是宋濤首次會見由台灣前來的商業團體，大陸方面出席者還有國台辦副主任潘賢掌等人。

宋濤說，中共總書記習近平在今年新年賀詞強調「兩岸同胞一家親」，「兩岸同胞要相向而行，攜手並進」。順應兩岸民眾「要和平、要發展、要合作」的意願，這次商總代表團來大陸，是兩岸交流的一項重要活動。

他表示，相信這次的參訪會為兩岸交流「開一個好的頭」，會有更多的團前來大陸來訪。

宋濤也說，商總長期以來「堅持九二共識」，促進中國大陸經濟建設發展，也做了很多有利的事，對此給予高度評價與肯定。他很樂意聽取對兩岸關係發展與和平的建議。

許舒博則指出，兩岸交流幾十年，是不可能中斷的。目前在台灣雖然有不同的聲音，但兩岸之間，尤其經貿交流「已經是40%幾的情況」，交流更不可能中斷。

他說，這次前來希望能夠啓動交流，並能夠盡快的擴大交流。當中，台灣跟大陸的經貿不能夠因為有任何的因素而將之中斷，因為兩岸經貿是依存且互補的關係。

許舒博提到，兩岸很多產業鏈是在一起的，這次也有多訴求，包含農產品、食品的部分，以及金融的布局。

據指出，許舒博一行人預計在大陸停留一週左右，除與當地台商座談外，還將拜訪國台辦、證監會、保監會、銀監會及農業單位等。

商總此行將以「重啟會談，恢復交流」為目標，聚焦5大議題，包括重啟兩岸觀光文化旅遊、重啟進口農漁特產品、協助食品加工業排除困難、重啟金融會談，協助金融產業加速布局、爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到相同待遇與支持。

除商總外，全國工業總會也預計在4月中旬由理事長苗豐強率團訪問北京等地。（編輯：邱國強）1120321