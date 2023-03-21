中國新駐日大使吳江浩：維護中日關係健康穩定

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（中央社台北21日電）中國新任駐日本大使吳江浩今天在東京說，他這次赴任的使命是「維護和發展健康穩定的中日關係」。中日要「排除干擾」，推動兩國關係「始終在正確的軌道上健康運行」。

中國駐日本大使館官網晚間公布，今天赴日上任的吳江浩與夫人丁玥在抵達東京機場受訪時，作上述表示。

吳江浩說，中日「一衣帶水、一葦可航」。在歷史的長河中，兩國人民互學互鑑，兩國關係也歷經坎坷。進入新時代，作為「永遠的近鄰」，理應以史為鑑，共創未來。理應和平共處、互利合作。

他表示，中日要堅守「中日四個政治文件」確立的原則，遵循兩國領導人達成的共識，「不忘初心，排除干擾，推動中日關係始終在正確的軌道上健康運行」。

吳江浩說，中日務實合作體量巨大，根基深厚，前景廣闊。「脫鉤斷鏈、陣營對抗不符合兩國和兩國人民根本利益，違背歷史和時代潮流」。

他提到，「中國特色大國外交」和「中國高質量對外開放」已按下「加速鍵」，這必將為中日各領域交往合作提供新機遇，注入新動力。雙方應提高合作水平，拓展共同利益，為兩國人民帶來更大福祉。

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吳江浩表示，中日作為地區主要國家和世界第2、3大經濟體，共同肩負著維護地區和平穩定的重要責任。雙方應維護「以聯合國為核心」的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以「聯合國憲章」宗旨和原則為基礎的國際關系基本準則，「抵制冷戰思維，反對衝突對抗」。

他說，今年是「中日和平友好條約」締結45周年，站在新的歷史起點上，中方希望與日方一同重溫條約精神，履行條約義務，共促和平發展，既維護好中日關係「正確方向」，也為動盪不安的世界注入更多正能量。（編輯：邱國強）1120321