宋濤上任後首赴昆山會台商 強調合作交流反台獨

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中國國台辦主任宋濤（中）上任後，22日首度赴台商重鎮昆山和台商座談。宋濤強調大陸經濟前景好，仍是台商投資發展的最佳選擇，兩岸交流合作的勢頭不可阻擋。中央社記者吳柏緯昆山攝 112年3月22日

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（中央社記者吳柏緯昆山22日電）中國大陸國台辦主任宋濤上任後今天首度赴台商重鎮昆山和台商座談，指大陸經濟前景好，仍是台商投資發展的最佳選擇；又指兩岸交流合作的勢頭不可阻擋，並仍強調反對台獨。

宋濤下午前往江蘇省昆山市與當地台商、台青見面，並舉行座談會，聽取並蒐集相關意見。由於這是宋濤上任後首度赴昆山，因此外界關注他與當地台商的互動。

宋濤在會中強調，面對面交談是為了瞭解當地台商、台青在生產與生活中的遇到的問題、困難，同時聽取對兩岸關係發展的意見和建議，以便更好地進行相關工作，造福兩岸。

針對中國大陸的投資環境、經濟發展與疫後復甦，宋濤說，大陸經濟「前景可期」，仍然是台商、台企「投資興業、紮根發展的最佳的選擇」。工業和服務業生產需求雙雙回升，2022年規模以上工業增加值增加3.4%，就是訊號。此外，中國大陸的穩定物價與國際上的高通膨形成鮮明對比。

宋濤提到，今年大陸全國「兩會」提出的經濟成長率目標為5%左右，是符合經濟運行走勢，既是科學也是合理，並且能夠實現的目標。

對於兩岸關係，宋濤強調，兩岸交流合作的勢頭是不可阻擋，廣大的台商和台青是兩岸往來交流合作的主力軍。

針對過去一段時間台灣農漁產品輸入大陸遇到問題，宋濤表示，這一段時間他見到了一些台灣的農漁民代表團，這些代表團成員帶了不少的請願書，希望大陸能夠恢復輸入台灣的水果和魚類產品，「我們也積極的給予回應，只要有利於台胞的事我們都願意去做」。

會中，宋濤也再次強調反對台獨，並聲稱「台獨分裂勢力誤判形勢，藉機加大與外部勢力的勾連、肆意玩火，嚴重危害了台海和平的穩定」。「台獨與和平是水火不相容，搞台獨是嚴重的危害了廣大台胞的利益」。

宋濤並重申他今年初的新年寄語，「兩岸的事是兩岸同胞的家裡的事，只要兩岸同胞商量著辦，家裡面的事都能得到很好的解決」。（編輯：）1120322