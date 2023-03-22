李強：製造業是中國經濟根基 要加大力度做強

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中國國務院總理李強21至22日赴湖南考察，他主持召開座談會強調，製造業是中國經濟的根基所在，做強製造業的力度必須加大。圖為李強在長沙比亞迪汽車試乘電動車。（圖取自央視新聞聯播）

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（中央社台北22日電）中國國務院總理李強在湖南主持召開先進製造業發展座談會時強調，製造業是中國經濟的根基所在；中國製造業發展面臨一個重要關口，堅守製造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大。

李強11日當選中國國務院總理後，21至22日首度下地方前往湖南調研，並主持召開先進製造業發展座談會。

央視新聞聯播今晚播出近3分鐘的報導，顯示李強走訪了長沙比亞迪汽車等多家湖南在地企業並發表談話，報導規格明顯勝過前總理李克強時期。

李強在考察過程中表示，先進製造業發展根本靠創新。企業要大力培養、吸引和用好優秀科技人才，加快關鍵核心技術和重大技術裝備攻關，打造更多有話語權的產品和技術。

他說，企業是科技創新的主體，要培育世界一流的龍頭企業和專精特新企業，實打實幫助企業解決困難，大力弘揚優秀企業家精神，不斷增強企業發展新動能。要下功夫拉長長板、補齊短板，在優勢領域鞏固領先地位，在更多新領域新賽道實現領跑，構建一批新的成長引擎。

新聞聯播畫面顯示，李強隨後主持召開先進製造業發展座談會，包括小米科技董事長雷軍、邁瑞醫療董事長李西廷等來自全國各地的8家企業負責人出席談了狀況和建議。

李強說，實體經濟特別是製造業是中國經濟的根基所在。隨著國內外形勢發生複雜深刻變化，中國製造業發展面臨一個重要關口，「我們堅守製造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大」。

他說，要緊緊圍繞製造業高端化、智慧化、綠色化發展，加強戰略統籌謀劃，推進高水準科技自立自強，推動傳統製造業改造升級和戰略性新興產業培育發展，加快中國製造向中國創造、中國產品向中國品牌轉變。要營造市場化、法治化、國際化營商環境，強化支持先進製造業的政策導向，形成先進製造業發展良好生態。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120322