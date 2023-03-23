恆大公布境外債重組方案 欠款可換新債券或股權

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中國地產開發商恆大發布了第一份債務重組方案，向境外債權人提供債務換成新債券或子公司股權等方案。圖為恆大集團旗下的恆大名都社區。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）延後超過半年，中國地產開發商恆大終於發布了第一份債務重組方案，向境外債權人提供債務換成新債券或子公司股權等方案。未來3年還需至少人民幣2500億元融資，落實保交樓。

中國恆大集團於22日深夜發布公告，宣布與境外債權人達成協議，簽署了簽署重組方案的主要條款，主要的方案包含發行新的債券置換原債券、債務置換為恆大物業與恆大新能源汽車等子公司的股權。

根據公告，恆大將發行的新債券年限為4至12年不等，年利息介於2%至7.5%之間，前3年不付利息，第4年初開始支付利息。

恆大指出，未來3年，公司的核心任務是「保交樓」，將努力保持復工復產維持有序運營，預計需要額外人民幣2500億元至3000億元（約新台幣1.1兆元至1.3兆元）融資。在這段期間，現有項目的無槓桿自由現金流主要將用於償還續建所需的新增融資，對公司面的無抵押擔保債務償還能力較弱。

從第4年開始，若公司能基本恢復正常經營，且尚未確認的舊項目得以繼續開發，無槓桿的自由現金流預計將逐步增加，預計2026年至2036年均可實現的無槓桿自由現金流約人民幣1100億元至1500億元。

恆大提出的這份境外債務重組方案對於處理高達227億美元境外債務而言是重要的一步，對於集團整體債務重組也有一定的幫助。這項方案預計於10月1日生效。

除了債務重組方案外，恆大一併發布了最新的業務情形。

在房地產業務方面，截至今年2月底，已交付「保交樓任務房產」42.1萬戶，今年前兩個月實現的合約銷售額約65.7億元；新能源汽車領域，恆馳5於2022年9月16日正式量產，截至目前已交付超過900輛；恆大物業在2021年收入約145.86億元。（編輯：張淑伶）1120323