中國救房市 南寧推房貸還款期限延長到80歲

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（中央社台北12日電）中國各地政府為促進房市復甦使出各種方法。在廣西南寧，房貸還款年齡期限已從70歲延長至80歲，即使60歲的人，也可以貸款買房。

根據廣西日報社旗下南國早報微信公號，11日，南寧多個建案對外宣稱「住房按揭（抵押）貸款年齡期限可延長至80歲」，當地多家銀行表示確有其事，目前已有部分銀行在執行。

正在看房的曹先生說，他年近60歲，此前難以貸款買房，但當天從置業顧問處了解到，按新的房貸政策，他可以正常申請至少20年期限的房貸，這讓他有些心動。

中信銀行南寧分行10日已下發通知，正式將個人住房按揭貸款借款人的年齡期限從原先的70歲調整至80歲，即便是年滿50歲的購房者，只要符合貸款條件均可按最高30年期限申請房貸。

另一家銀行業界人士說，他所屬的銀行於2022年12月30日已經執行這項政策，即住房按揭貸款的借款人年齡期限與貸款期限的總和不能夠超過80年。

中國為刺激經濟復甦，去年下半年開始不斷鬆綁嚴格的房地產業監管政策。

中國國家統計局10日公布1月份消費者物價指數（CPI）為年增2.1%，但各項分類指數中，只有居住類是下跌，且連續兩個月居住類價格下跌，反映了住房市場壓力。（編輯：張淑伶/邱國強）1120212