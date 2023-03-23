習近平結束訪俄 專家：偽斡旋和平真聯手抗美

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（中央社台北23日電）中國國家主席習近平結束訪問俄羅斯，專家分析這次是偽裝成外交使命的商務之行，中俄聯手打造不同於美國領導的新秩序才是重要原因，因此習近平向俄國總統蒲亭說出「共同推動百年變局」。

美國之音今天報導，習近平22日結束了對俄羅斯為期3天的國是訪問，中國官方，包括習近平本人將這次出訪描述為友誼、合作與和平之旅，但分析人士指出，習近平這趟旅程主要目的是為了加強中俄關係，以抗衡美國和西方。

中俄3月22日公布「關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」中，雙方對烏克蘭危機的聲明中沒有列出具體的措施，更沒有提俄羅斯從烏克蘭撤軍。值得一提的是，與以往一樣，中國依然沒有用戰爭來描述烏克蘭的現狀。

歐亞集團（Eurasia Group）高級分析師韋恩（Ali Wyne）對美國之音表示，北京將繼續把自己塑造成莫斯科和基輔之間的潛在調解人，北京希望以此說服持懷疑態度的美國和歐洲官員。但無論從戰爭的原因還是解決衝突的途徑上，中國都在重複俄羅斯的說法，因此習近平與蒲亭（Vladimir Putin）的會晤不可能推進烏克蘭問題的談判。

美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）則指出，習近平的和平之旅只是偽裝，方便中國在地緣政治敘事上進行操控。

辛格頓說，習近平的莫斯科之行是偽裝成外交使命的商務之行，習蒲試圖宣稱致力和平，但與此同時又在採取具體措施維持俄羅斯的戰爭努力。這是地緣政治的操控做法，因中俄都在利用這些接觸和虛假的和平前景來提升聲譽。

美國智庫大西洋理事會全球中國中心的高級主任舒爾曼（David Shullman）認為，中國試圖魚與熊掌兼得。在全球舞台上將自己定位為和平締造者和負責任的角色，同時繼續非常明確地在這場戰爭中支持俄羅斯，並將美國和北約描繪成煽動戰火的罪魁禍首。

報導指出，卡內基莫斯科中心「俄羅斯在亞太地區」項目負責人及資深研究員陳寒士（Alexander Gabuev）3月18日接受美聯社採訪時說的更直接，表示中國的和平計劃就是一塊「遮羞布」，用來回擊西方對其支持俄羅斯的一些批評。它給人一個印象，中國有一個和平計劃，交戰雙方都認可它，並準備探索機會，然後它被敵對的西方給扼殺了。

此外，中俄聯手恐還因為有台灣因素。舒爾曼表示，對中國來說，一旦台海危機爆發，俄羅斯可以減輕美國行動給中國帶來的脆弱性。一旦海上交通被切斷，俄羅斯是中國潛在的能源和糧食提供者，俄羅斯的核大國地位以及在聯合國安理會以及其他國際組織的作用，以及重塑全球敘事對中國都非常重要。因此中俄聯手打造不同於美國領導的新秩序恐怕才是習近平這次訪問的重要原因。

在訪問俄羅斯期間，有一個時刻最能說明習近平這樣的野心。即習近平向蒲亭告別時說：「我們正在見證百年未見之大變局，我們應該一起推動它」。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120323