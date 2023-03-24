中國學者：中美關係惡化 責任不在華府

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中國學者胡偉表示，美國總是試圖遏制中國的說法不正確，甚至中國一無所有的時候美國從不吝伸援手。（示意圖／路透社）

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（中央社台北24日電）美國「紐約時報」今天報導，中國學者胡偉表示，美國總是試圖遏制中國的說法不正確，甚至中國一無所有的時候美國從不吝伸援手，而如今兩國關係惡化誰造成的？「我認為責任不在美國」。

紐時（The New York Times）報導，去年俄羅斯甫入侵烏克蘭，胡偉隨即撰文批評中國所持立場，並預測西方將更加團結，北大西洋公約組織（NATO）繼續擴張，若中國不與俄羅斯保持距離，有可能在國際上受到進一步孤立，不過他的文章遭到審查。

當時他發文指出：「『鐵幕』再次落下，不僅是從波羅的海到黑海，而且將形成西方主導的陣營與其競爭者的最後對決，中國如果不採取措施積極應變，將遭遇美國和西方的進一步圍堵。」

胡偉接受紐時訪問表示，他早就說過，如果中國不能在俄烏戰爭中靈活選擇，勢必將更孤立。

針對北京當局聲稱，美國總是試圖遏制中國的說法，胡偉直言不正確，並說美國同意讓中國加入世界貿易組織（WTO），美國增加與中國的貿易，中國一無所有的時候，美國提供技術和管理方面的專業知識。

他反問，但中美關係為什麼惡化？誰應該對此負責？「我不討論這個，因為這是個敏感問題，我認為責任不在美國」。

胡偉表示，中國沒有理由抱怨美國不再幫助自己了，「如果我們不再是朋友，我為什麼要幫你？」、「幫助自己的競爭對手變得更強大，不是很愚蠢嗎？」

他說，外交政策歸根結底應該在是否有助於中國實現現代化、有助於改善人民生活的基礎上做出，而不是領導人喜不喜歡某個國家。

胡偉今年在俄烏戰爭屆滿一週年又發表文章指出：「如果（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）當初知道『特別軍事行動』是這樣一種結局，他還會做出這樣的選擇嗎？」

他說：「但歷史沒有『如果』，失去的將無法挽回，」他寫道。「唯一只能吸取教訓，切勿一意孤行，切忌重蹈覆轍。」並說：「一個民族不長記性，這才是最可悲的！」

報導指出，他的這句話是雖是對俄羅斯，但也可用於中國。

因著名自由主義知識份子李慎之撰寫的回憶錄曾指出，有人曾問鄧小平，中國為何如此重視中美關係，鄧回答：「回頭看看這幾十年來，凡是和美國搞好關係的國家，都富起來了。」

但當前主政的習近平則反其道而行堅持親俄遠美，上海復旦大學教授、俄羅斯問題專家馮玉軍去年12月指出，中國與俄羅斯歷史上的3次結盟，都以中國付出慘重經濟和政治代價畫下句點。

這3次分別是甲午戰爭後，李鴻章前往俄國祝賀末代沙皇尼古拉二世登基，簽訂「中俄密約」，使得俄國藉修建鐵路之名，在整個東北的影響力如洪水一般鋪開。

其次對日戰抗戰結束後，國民政府和蘇聯簽訂「中蘇友好同盟條約」，使得中國被迫承認蘇聯在外蒙古策劃的獨立公投，喪失近160萬平方公里的國土。

還有就是1949年後中蘇同盟一邊倒，此舉雖使中國獲得蘇聯支持，但歐美勢力徹底被驅除中國而喪失與世界體系融合的機會，並使中國捲入韓戰致中美關係極度惡化，使中國在幾十年間繁榮難。

馮玉軍說：「我們既要和俄羅斯保持一個長期睦鄰友好的合作夥伴關係，更要和美國保持一個建設性的夥伴關係，因為和美國的關係決定了中國未來的整體國際環境。」

紐時報導指出，持自由派想法的中國人近來私下嘀咕，中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，以及習近平與蒲亭的友誼不僅讓美國建立盟友關係變得更加容易，也使得自己的生活變得更加艱難。

因當前中國企業主發現很難向西方擴張，許多國家都對來自中國的投資制定嚴格規定，中國的製造商若意欲保住正在流失的西方客戶，不得不轉移部分供應鏈至海外國外，許多中國工人因此失業。

這種圍堵已經在發生。中國研究人員發布的報告指出，疫情以及俄烏衝突強化歐盟對中國的負面認知，中國在歐洲的形象受到俄羅斯的牽連。

面對不利於中國的處境，習近平的反應卻是批評以美國為首的西方國家，對中國「實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120324