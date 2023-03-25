中國發展論壇年會登場 世界500強企業高管與會

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（中央社台北25日電）中國發展高層論壇2023年年會今天在北京舉行。本屆論壇是COVID-19疫情爆發以來首次恢復線下舉辦，不少與會的世界500強企業高管也是3年來首次再赴中國大陸。

綜合澎湃新聞、明報等陸港媒體報導，中國發展高層論壇聚焦經濟議題，歷來被視為中國高層與國際工商界領袖溝通對話的重要平台。今年主題是「經濟復甦：機遇與合作」，是中國全國人大、政協「兩會」後首個國家級大型國際論壇。

報導說，本屆論壇是自COVID-19疫情以來首次恢復線下舉辦，不少世界500強公司高管也是3年來首次再赴中國大陸。

此外，未來一個月，中國還將舉辦博鰲亞洲論壇、上海國際汽車工業展覽會等活動，眾多跨國公司高管將密集訪中。

澎湃新聞指出，中國發展高層論壇自2000年創辦以來已舉辦22屆，著眼於釋放中國堅持對外開放的強烈訊號，「已成為服務中央決策和國家對外經濟交往、促進中外交流合作特別是企業界交流合作的重要平台」。

論壇為期3天，首日為經濟峰會。論壇依照不同議題設置多場分組會或不同單元，擴大中國內需戰略、產業鏈供應鏈韌性和安全、營商環境、投資、綠色發展等為重點議題。

另「為充分滿足中外方代表交流需求」，論壇秘書處邀請相關政府機構，針對外方代表關注安排了多場閉門圓桌會。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1120325