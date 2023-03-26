巴西總統魯拉因病取消訪中 習近平致電慰問

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（中央社台北26日電）巴西總統魯拉因罹患流感及肺炎取消訪中行程後，中國國家主席習近平今天向魯拉發出慰問電，除祝願魯拉早日康復外，並表示歡迎魯拉在雙方方便時儘早訪問中國。

央視新聞報導，習近平在慰問電中說，「頃悉盧（魯）拉總統罹患流感和肺炎，不得不推遲訪華，我謹向你表示誠摯慰問。祝願總統先生早日康復，歡迎你在雙方方便的時候儘早訪華」。

巴西總統府當地時間25日宣布，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）已因健康因素取消訪問中國的行程，原訂27至31日的訪問「將於日後重新安排」。

據報導，魯拉罹患的是A型流感引發的細菌性和病毒性支氣管性肺炎，並已開始接受治療。他的發言人表示，「儘管症狀已有改善，但總統的醫療部門仍建議延後中國之旅，直至病毒傳播週期結束為止」。

根據原計畫，魯拉中國行的主要活動是28日與習近平會面。中國是巴西最大的貿易夥伴，魯拉此行旨在鞏固雙邊關係，擴大在中國銷售的巴西產品範圍；而巴西代表團將由部長、國會議員和企業家等200多人組成。（編輯：邱國強）1120326