蔡英文過境美國 邱太三：料中共軍機增加跨中線
2023/3/29 15:38
（中央社記者李雅雯台北29日電）總統蔡英文出訪中美洲友邦，途中過境美國。陸委會邱太三表示，看過往經驗，只要美國對台軍售或有友台法案，「老共至少會在跨越中線機艦比例上增加」。
邱太三29日在網路節目「齊有此理」專訪中作出上述表示。
蔡英文出訪友邦、過境美國期間，中共會否有威嚇台灣作為。邱太三回應，每每有外國人士到訪台灣，台灣和一些國家有具體互動往來，或是美國對台軍售、推出友台法案，「老共至少會在跨越中線機艦比例上增加」。
邱太三指出，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台，中共認為裴洛西這趟訪台「太過挑釁」，不過不敢得罪美國、對美國怎麼樣，只好對台灣出手；不過後來操作過度，讓日本也抗議。
他強調，中共其實知道過多軍事動作不見得是好的應對方式，可是面對這些事件又不能不抗議，因為中共必須要對大陸網友或是鷹派人士的聲音有些回應動作。
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邱太三認為，中共對於蔡英文過境美國一事有各種情境假設和應對方案，主要還是看其在美國引發的國際效應有多大，效應大小會和使用手段相關。中共對台措施有軟、中、硬，軍事是最硬的措施，裴洛西訪台意義較強，所以也採用了較強的軍事威嚇手段。
邱太三強調，蔡英文2016年上任後，台灣在國際社會被喜愛的程度、被接受的程度、被合作的程度，大概是有史以來最高，對於中共基本策略仍是「不冒進、不挑釁」，中共過去7年不知道要怎麼因應，在中共官媒上，確實也很少對蔡英文指名批判。（編輯：曹宇帆）1120329
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