更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

蔡英文過境美國 邱太三：料中共軍機增加跨中線

2023/3/29 15:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北29日電）總統蔡英文出訪中美洲友邦，途中過境美國。陸委會邱太三表示，看過往經驗，只要美國對台軍售或有友台法案，「老共至少會在跨越中線機艦比例上增加」。

邱太三29日在網路節目「齊有此理」專訪中作出上述表示。

蔡英文出訪友邦、過境美國期間，中共會否有威嚇台灣作為。邱太三回應，每每有外國人士到訪台灣，台灣和一些國家有具體互動往來，或是美國對台軍售、推出友台法案，「老共至少會在跨越中線機艦比例上增加」。

邱太三指出，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台，中共認為裴洛西這趟訪台「太過挑釁」，不過不敢得罪美國、對美國怎麼樣，只好對台灣出手；不過後來操作過度，讓日本也抗議。

他強調，中共其實知道過多軍事動作不見得是好的應對方式，可是面對這些事件又不能不抗議，因為中共必須要對大陸網友或是鷹派人士的聲音有些回應動作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邱太三認為，中共對於蔡英文過境美國一事有各種情境假設和應對方案，主要還是看其在美國引發的國際效應有多大，效應大小會和使用手段相關。中共對台措施有軟、中、硬，軍事是最硬的措施，裴洛西訪台意義較強，所以也採用了較強的軍事威嚇手段。

邱太三強調，蔡英文2016年上任後，台灣在國際社會被喜愛的程度、被接受的程度、被合作的程度，大概是有史以來最高，對於中共基本策略仍是「不冒進、不挑釁」，中共過去7年不知道要怎麼因應，在中共官媒上，確實也很少對蔡英文指名批判。（編輯：曹宇帆）1120329

#邱太三
#蔡英文
#中共
邱太三
馬英九訪中 邱太三：看到接機待遇感到遺憾邱太三：馬英九盼「馬習二會」 關注陸方如何出招
蔡英文
蔡總統睽違3年出訪拚外交 專機上證實過境紐約洛杉磯蔡總統出訪友邦過境美國 傳遞台灣捍衛自由民主不屈服不挑釁[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族