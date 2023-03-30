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陸港恢復通關後 4月將迎來首個高峰期

2023/3/30 17:44
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（中央社記者張謙香港30日電）香港與中國大陸1月初恢復疫後首階段通關後，本週六起將迎來首個通關高峰期。香港有關部門預估，4月1日至10日的清明節及復活節假期間，將有903萬人次進出香港。

入境事務處今天表示，預期上述假期內有大量香港居民及訪客經海陸空管制站進出香港，當中754萬人次或83.5%為旅客，他們會經由陸路邊境管制站進出香港。

經陸路口岸往來香港及大陸的人，主要是港人及大陸旅客。

入境處並預計，陸路出境較為繁忙的日子為4月7日，估計當天出境達52萬2000人次；入境高峰期為4月10日，預計有51萬9000人次。

為迎接這個出入境高峰期，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手。

COVID-19疫情趨緩後，香港與大陸於1月8日起恢復首階段通關，目前連接兩地的口岸已完全正常運作。

兩地恢復通關後，大陸來港旅客持續增加，1月訪港旅客激增到約50萬人次，是2022年12月的3倍。外界估計，未來10天來訪陸客將會進一步激增。（編輯：楊昇儒）1120330

#香港
#大陸
#入境事務處
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