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假球風暴 中國國家體育總局副局長被查

2023/4/1 15:05
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（中央社台北1日電）中國當局近日表示對國家體育總局展開機動巡視後，據中共中央紀委和國家監委網站今天的消息，國家體育總局副局長、足協黨委書記杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

澎湃新聞報導，作為現任國家體育總局副局長、中國足協黨委書記兼副主席，63歲的的杜兆才此前曾任國際足聯理事會理事、亞足聯裁判委員會主席、2023年亞足聯亞洲杯中國組委會執行主席、東亞足聯主席。

報導說，杜兆才最近一次在中國足協公開露面是在3月24日下午。當天上午，有關中國足協競賽部部長黃松、協會紀律委員會主任王小平因涉嫌違紀、違法被帶走接受查的消息獲官方管道證實；當天下午，中國足協在內部對兩人的情況做了通報，並藉機再次對足協全體中層幹部進行警示教育，形式與當初中國足協主席陳戌源、原秘書長劉奕、常務副秘書長陳永亮被帶走調查後召開的反腐警示會議形式相同。

據報導，杜兆才3月24日下午出席中國足協有關黃松、王小平兩人被帶走調查的內部警示會議並在會上發言後，再也沒有出現在足協辦公地。體育總局局長高志丹一行這星期赴遼寧調研，杜兆才也未在其中。

湖北省紀委監委稍早前通報，中國田徑協會主席于洪臣、中超聯賽公司前總經理董錚涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查調查。外界預期于洪臣被查顯示這波中國男足反腐風暴恐在體壇持續擴大，上升至國家體育總局。

自去年11月26日前中國男足主帥李鐵涉嫌假球案被查後，至今已有多名足壇高層落馬。

中共中紀委書記、中央巡視工作領導小組組長李希3月27日下令對國家體育總局展開機動巡視，要求深入查找、推動解決體育領域、特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120401

#杜兆才
#國家體育總局
#中國足協黨委
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