審查美光科技產品 北京對華盛頓展開報復

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（中央社記者李雅雯台北2日電）中國以「國家安全」為理由，對於美商美光科技（Micron Technology）產品啟動調查，外媒評論，北京以此作為對於華盛頓的報復。

金融時報（Financial Times）報導，中國互聯網信息辦公室（網信辦）公告審查美光科技在中國銷售的產品，這是北京的報復行動，將增加兩國企業所面臨的挑戰。

中國甫從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情孤立中重新對外開放，仍有跡象顯示，為了回應華盛頓的制裁，北京將有更多反制動作。蘋果執行長庫克（Tim Cook）等在內的美國商界領袖上週在中國發展高層論壇上現身，基本上保持低調。

網信辦官網3月31日晚間發布「關於對美光公司在華銷售產品啟動網路安全審查的公告」。這份公告指出，將審查進口的美光產品，以維護國家安全，確保其資訊基礎設施的安全，防止產品問題帶來的風險。

這份公告發布後，美光股價在納斯達克下跌4%。美光科技是美國最大的記憶體晶片製造商。

報導指出，半導體產業是中、美兩大國經濟脫鉤的核心。去年10月，華盛頓推出廣泛的晶片出口管制，以減緩中國在人工智慧和超級電腦方面的進展；荷蘭和日本後來也加入美國，實施更多限制。

去年9月，美光宣布將從日本政府獲得補貼約3.2億美元，以擴大與美國的合作。

荷蘭、日本在今年1月與美國達成半導體出口協議，這個協議主旨在於切斷中國獲得可用於尖端武器和機器的先進晶片的途徑；日本政府在3月31日公布，將限制23種半導體製造設備的出口。

中國駐荷蘭大使談踐上個月警告說，如果荷蘭繼續限制出口，將會產生「後果」。

美光3月份季度報告指出，「中國政府可能會限制我們參與中國市場，或者可能會阻止我們與中國公司進行有效競爭」。

內容示警，有失去主要在中國生產的稀土材料的風險，「稀土元素、礦物和金屬的供應受限，可能會限制我們製造某些產品的能力，難以或不可能與其他能夠從中國獲得足夠數量材料的半導體存儲器製造商競爭」。

美光在一份聲明中表示，正與中國監管機構溝通、充分合作，「美光致力於以毫不妥協的誠信開展所有業務，我們堅持產品的安全性和我們對客戶的承諾」。（編輯：陳沛冰）1120402