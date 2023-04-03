中國足協貪腐連環爆 官方急派工作組進駐接管

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（中央社記者吳柏緯上海3日電）中國足協貪腐事件連環爆，過去5個月至少已有9名教練、高層被查落馬。中國體育總局2日緊急成立7人工作小組，由副局長李穎川領隊，進駐足協確保協會穩定運作。

中共中央紀委和國家監委網站1日發布消息，中國國家體育總局副局長、足協黨委書記杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。杜兆才被查，成為過去5個月中國足協假球與貪腐事件中，第9名落馬的相關人士。

據北京青年報報導，中國國家體育總局2日上午緊急召開臨時會員大會，並做出決議，由國家體育總局籌組工作小組進駐中國足協，主持協會相關工作，確保運作。

工作小組由7人組成，組長由體育總局黨組成員、副局長李穎川擔任，其他6名成員分別是現任體科所黨委書記兼所長曹景偉、現任手曲棒壘中心副主任楊旭、體育總局籃球中心中國籃協聯合黨委副書記、紀委書記袁永清、中國足協副主席高洪波、孫雯與協會紀委書記閆占河。

報導提到，組員之中資歷最深的曹景偉，曾在13年前中國足壇「掃賭打假反貪風暴」期間被派駐到中國足協參與管理工作，加上曾先後出任中國男女足國家隊的領隊，相關經驗完整，可能是這次被選入工作主的原因之一。

根據公開資訊，這一輪的中國足協貪腐風暴始於去年11月26日，前中國男足總教練李鐵因涉嫌違法被帶走調查。之後，隨著中國足壇2022賽季最後一項賽事「足協杯」於2023年1月中旬結束，反腐風暴進入高潮。

這段時間被查的對象包含中國足協原秘書長劉奕、中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮、中國足協主席陳戌源、中國足協紀委會主任王小平、競賽部部長黃松、前中國足協副主席于洪臣、中超公司原總經理董錚。

本月1日，國家體育總局副局長、足協黨委書記杜兆才被查落馬，成為此次反腐風暴中，最高級別的落馬官員。

報導引述業內人士，認為工作小組具有強烈的「過渡性質」，因為足協會員代表大會可能於5月舉行，在此之前工作小組最重要的任務是「止亂」，同時確保協會工作能夠在正常軌道上運轉，直到中國足協順利完成換屆。

這同時也代表在新一屆人事出爐前，協會中的各部門工作須向工作小組報告，具體決策可能也會由工作小組拍板。（編輯：曹宇帆）1120403