中國重開國門後 資金流向亞洲房地產市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）路透社報導，中國結束「動態清零」重新開放國門後，資金開始流向亞洲房地產市場，中國投資者甚至留學生，對新加坡、馬來西亞、泰國及澳洲的房市都有需求。

路透社2日報導，設於中國、新加坡、澳洲及馬來西亞的房地產公司家寧國際創辦人Ian Chen表示，自從中國重開邊境，亞洲房地產投資者的查詢倍增，尤其是中國投資者。

他說，絕大部份現在買房的投資者需將資金撤出中國，目前沒看到很大規模，但肯定他們有這樣的興趣，特別是返回澳洲留學的學生。

報導引述提供移民顧問服務的新加坡公司表示，疫情爆發及封城反而給人很多時間計劃未來，自疫情爆發後公司接獲約300名顧客，絕大部份來自中國。

報導指出，在新加坡購買物業的外藉人士中，中國人占最多，也因他們當地購房，帶動當地房價攀升。

也有泰國房產經紀表示，來自中國客戶的查詢開始增加。

報導表示，截至今年2月，中國商業銀行的外幣存款年降16.2%，但不清楚這是否代表資金外流。

法國外貿銀行（Natixis）表示，所謂「變相資本外流」是指藉由旅遊持續出現的資本淨流出，但主要是著眼於其他目的，也就是說是藉由赴國外旅遊而出現較大規模的資金轉移。

擅於購買海外物業的一家深圳公司市場部經理Jenny Yan表示，重開邊境後很多人去泰國旅行，並視察當地房地產市場。

她說，泰國及馬來西亞的物業較中國三線城市更便宜，一棟豪宅只需約人民幣200萬元（約新台幣889萬元），而一幢公寓只需約1/4的價錢。

她說，由於這麼多的人到國外觀光，就會產生購房的需求。

報導指出，中國出現資金外流據信是因中國房地產場市疲弱，政府的稅收法規，以及對累積財富的批評。

中國的中產及富人一直都尋求將部份財富轉移到海外，及進行多元化的投資，避開當局的掌控。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120403