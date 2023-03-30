中國在海外部署反貪腐執法人員 恐加劇國際警惕

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（中央社台北30日電）華爾街日報今天報導，中國反貪腐機構與相關部門已在一些中國大使館派駐官員，加強追捕逃犯和追回資產。這是習近平推行反腐的最新舉措，此舉有可能加劇對北京方面擴大海外活動的警惕。

報導引述據知情人士稱，中共最高反貪機構中央紀律檢查委員會和其他負責處理腐敗問題的政府部門，已開始在一些中國大使館派駐官員，他們將在當地與外國政府協調執法事宜等。

據指出，這些反腐檢查員將主要駐紮在中國腐敗官員可能藏匿大量非法資金的國家，如20國集團（G20）成員。中紀委今年已承諾加大跨境反腐力度，特別是在參與習近平的「一帶一路」倡議以建設全球貿易基礎設施的國家，這些國家也包括G20成員國。

中國有關部門稱，在習近平擔任中共中央總書記的頭兩個任期內，中國已從海外追回嫌犯近1萬700人，其中包括「百名紅通人員」60多人。不過中紀委官員稱，調查人員在試圖解決未決案件和威懾更狡猾的不法人員方面，面臨更艱巨的任務。

報導提到，向海外的中國大使館派駐反腐官員有可能會引起東道國的警覺。在西方國家，人們對中國安全部隊試圖在中國境外執行執法任務的擔憂已經加劇。例如，美國官員曾多次抱怨中國秘密特工未經授權在美國本土追捕逃犯。

據其中一名知情人士稱，部分反腐檢查員可能會作為法律專員被派往國外，這與中國警官被派往海外擔任外國政府聯絡官時通常採用的頭銜相同。

報導引述人權組織保護衛士（Safeguard Defenders）的活動主管哈特（Laura Harth）表示，將中紀委官員作為執法聯絡員派駐大使館，似乎是試圖將該機構在國外的地位，及其涉嫌使用法外手段迫使逃犯返回中國的做法合法化。這種部署可能會對中紀委潛在目標人群的「權利和自由產生嚴重影響」。

對此，中紀委暫未回應華爾街日報置評請求。

中紀委在追回逃離中國的經濟犯、阻止非法資金流出中國以及追贓的行動中發揮著重要作用。官方數據顯示，在截至2022年底的5年裡，「天網行動」追回外逃人員7000多人，追回贓款約人民幣352億元（約新台幣2445億元），中國有關部門稱這些資金是非法所得。

據報導，中紀委已尋求與外國執法機構就這些行動進行合作，但中國官員往往難以獲得西方同行的幫助來拘留和遣返嫌疑人，部分原因是中國與美國等大國缺少引渡協議，而且中國政府被指在試圖追捕嫌疑人時存在使用治外法權的問題。

報導提到，中國安全官員2017年前往美國施壓逃亡商人郭文貴返回中國，當時美國聯邦調查局（FBI）特工告訴這些中國官員，他們持有的是過境簽證，不能在美國從事上述行為，並要求他們離境。

中國已經與大約60個國家簽署了引渡條約，但其中十多項條約尚未完全獲批並生效。大約10個歐盟成員國已經同意與中國政府達成引渡協議，包括法國、西班牙和義大利，但許多西方國家還沒有同意。

據報導，在1月的一場政策會議上，中紀委書記李希承諾今年將持續展開「天網行動」，稱該機構將深化反腐敗國際合作，「一體構建追逃防逃追贓機制」。他還要求努力改善在中國境外適用相關法律的機制，但沒有具體說明如何實施。

根據最近的一份草案，中國立法人員還討論了把促進反腐國際合作的類似承諾寫入即將推出的「對外關係法」。

國際執法行動通常涉及政府間的正式合作和援助請求，而美國指責中方在美國私自追捕逃犯。相關指控包括：中國安全特工以虛假藉口進入美國，追蹤嫌疑人並脅迫他們返回中國，有時還會利用嫌疑人的家庭成員作為中間人。

報導還提到，2022年，歐洲人權法庭（European Court of Human Rights）阻止了中國引渡一名因涉嫌電信欺詐而被通緝的台灣人的行動，理由是中國的拘留所存在虐待風險。法律專家和人權活動人士稱，這一裁決將使中國試圖從許多歐洲國家追回逃犯的努力變得複雜。

一些外國外交官說，中方在外國首都部署中共調查人員在政治上令人擔憂，因為東道國通常將外國外交使團的人員視為政府官員，而不是政黨的特工人員。

知情人士稱，中紀委人員可能會以國家機關的政府官員身分、而不是以政黨的調查人員身分擔任海外職務，以符合外交慣例。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120330