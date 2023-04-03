中國房地產風險多 6大國有銀行不良貸款率齊升

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（中央社記者李雅雯台北3日電）中國6大國有銀行財報顯示，去年房地產業不良貸款率全為攀升態勢，中國銀行高達7.23%，較2021年增加2.18個百分點。專家認為，房地產業風險化解需要時間，推估不良率會續升。

中國6大國有銀行分別為建設銀行、工商銀行、農業銀行、郵政儲蓄銀行、交通銀行、中國銀行。

第一財經報導指出，截至3月31日止，6大國有銀行財報皆已釋出，不良貸款率普遍有所改善；不過房地產業不良貸款率全呈現上升態勢，相關風險仍在釋放中。

以去年房地產業不良貸款率與2021年數據比較來看，中國銀行不良貸款率7.23%，較2021年上升2.18個百分點；工商銀行不良貸款率6.14%，上升1.35個百分點；農業銀行不良貸款率5.48%，上升2.09個百分點。

另外3家國有銀行房地產業不良貸款率也較2021年上升。

報導引述工商銀行副行長王景武表示，受到房地產市場調整影響，房地產業去年不良貸款率有所上升，工商銀行房地產業貸款占比較低，風險整體可控，不會對全行資產產生大的影響。

中國銀行風險總監劉堅東指出，房地產業的風險化解需要一個過程，對於資產質量的影響還會持續一段時間。

招商銀行副行長兼首席風險官朱江濤3月27日在2022年業績說明會上表示，個人房貸在今年第1季沒有出現明顯復甦，預計今年房地產業不良貸款率還會上升；但是新的不良貸款生成會大幅下降，「房地產業務的風險大概率會在今年基本出清」。（編輯：曹宇帆）1120403