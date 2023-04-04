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人民日報漏印習近平名字 銷毀報紙反讓消息擴散

2023/4/4 11:22
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（中央社記者張謙香港4日電）據報導，中共機關報人民日報近日發生出版事故，報章刊登的一篇評論文章漏印了總書記習近平的名字，因發行部門要求銷毀報紙時語焉不詳，讓消息迅速擴散。

根據明報今天的報導，3月30日晚，有負責報紙發行的人員發出通知，要求緊急停止發行投遞，已投遞的部分不予收回。通知並表示，相關報紙必須就地封存並銷毀，不得流散進入社會。

報導表示，由於相關通知措詞緊急又語焉不詳，以致有內部人士截圖傳出。

報導引述知情人士說，原因是當天報紙刊登的一篇評論文章中漏印了「習近平」三個字；由於部分報紙並未回收，此事得到證實。

據報導，當天出版的人民日報第5版刊登了署名「任平」的評論文章，題目是「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路」，文內第7段第6行在「同志」前漏掉了習近平的名字，錯印成「以同志為核心的黨中央審時度勢……」

報導引述知情人士說，此出版事故是報社內部自查及時止損，但因事件最終還是被外界所知造成不良影響，將處理相關責任人，預料將會酌情處理編輯及投遞等責任人。（編輯：周慧盈）1120404

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