中國國常會救市 加大中長期資金入市

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（中央社台北22日電）中國股市跌跌不休，上證綜指更跌破2800點。國務院常務會議今天表示，要加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性，並稱要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。

根據央視網，中國國務院總理李強22日主持召開國務院常務會議，聽取資本市場運行情況及工作考慮的匯報。

會議強調，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司品質和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。

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會議並指出，要加強資本市場監管，對違法違規行為「零容忍」，打造規範透明的市場環境。要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。要增強宏觀政策取向一致性，加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好態勢，促進資本市場平穩健康發展。

除了針對資本市場提出指示，今天的國常會也提到，研究全面推進鄉村振興有關舉措，審議通過「關於促進即時配送行業高質量發展的指導意見」，研究部署推動人工智慧賦能新型工業化有關工作等，並討論「原子能法（草案）」和「反洗錢法（修訂草案）」。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1130122