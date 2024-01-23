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上海人大登場 2024年經濟成長率目標訂在5%左右

2024/1/23 12:47（1/24 14:57 更新）
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上海市16屆人大2次會議於23日上午開幕，上海市長龔正發表政府工作報告時，將今年上海的經濟成長率目標訂在「5%左右」。圖為23日上海市人大會議會場。中央社記者吳柏緯上海攝 113年1月23日
上海市16屆人大2次會議於23日上午開幕，上海市長龔正發表政府工作報告時，將今年上海的經濟成長率目標訂在「5%左右」。圖為23日上海市人大會議會場。中央社記者吳柏緯上海攝 113年1月23日
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（中央社記者吳柏緯上海23日電）今年的上海人民代表大會今天上午在世博中心登場，上海市長龔正進行工作報告時表示，去年上海市的經濟穩定恢復，全年經濟成長率達到5%，今年的目標則訂在「5%左右」。

2024年中國全國「兩會」（政協、人大）將於3月初登場，全國政協會議及全國人大會議將先後於3月4日及5日登場。全國兩會舉行前，各省級兩會將依例先召開。

上海市政協14屆2次會議22日登場，16屆人大2次會議則於今天上午開幕。

上海市長龔正在會中進行政府工作報告時指出，過去一年來，上海市的經濟社會發展「穩中有進」、「穩中向好」，經濟穩步復甦。2023年，上海市的生產總額達到人民幣4.72兆元（約新台幣20.3兆元），年增5%、地方一般公共預算收入年增9.3%、消費者物價指數年增0.3%、城鎮調查失業率平均為4.5%。

他提到，去年上海市的民生福祉也有穩步改善，居民人均可支配收入達到人民幣8.5萬元，年增6.6%，成長速度優於經濟成長。

針對今年的經濟展望，龔正在報告中表示，綜合各方面因素，建議今年上海市的經濟成長率目標設定在「5%左右」。

至於其餘的經濟目標，地方一般公共預算收入年增5%、城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入成長率與經濟成長率同步，消費者物價指數年增3%左右。（編輯：陳鎧妤）1130123

#上海
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