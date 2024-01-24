國家金監局長：中國金融業風險可控將更開放

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（中央社台北24日電）中國國家金融監督管理總局局長李雲澤今天表示，中國是全球大國唯一沒有發生金融危機的經濟體，雖然經濟發展固然面臨困難挑戰，但風險可控，更大力道吸引外資的政策不會變，中國金融業大門將越開越大。

陸媒界面新聞今天報導，李雲澤在香港第17屆亞洲金融論壇上表示，20年來，中國金融業經受住了多次考驗，是全球大國中唯一沒有發生金融危機的經濟體。中國金融業總體運行穩健，風險可控，完全有信心、有條件、有能力維護金融業健康穩定發展。

他說，下一步將繼續堅持「引進來」和「走出去」並重，穩步擴大制度型開放，「研究一批擴增量、穩存量、提質量的金融開放」措施。未來，中國金融業更大力道吸引和利用外資的政策不會變，對外資合法權益的保障不會變，為外資提供更好營商環境的方向不會變，金融業開放的大門將越開越大。

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他說，展望2024年，經濟發展固然面臨一些困難挑戰，但中國經濟發展底子厚、經濟增長活力足、宏觀政策空間大，總體來看，依然是有利條件強於不利因素，中國經濟一定能在攻堅克難中穩健前行。

李雲澤說，金融監管總局下一步將全面強化機構監管、行為監管、功能監管等，依法將各類金融活動全部納入監管，加快構建完備有效的現代金融監管體系，推動金融高品質發展。（編輯：唐佩君/張淑伶）1130124