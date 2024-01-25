德國商會：8成3德企認為中國經濟面臨下滑

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（中央社台北25日電）中國德國商會昨天指出，儘管83%在中國的德企認為中國目前的經濟表現呈下降趨勢，但64%視為暫時的經濟放緩。德企正面臨中國創新者的挑戰，58%的德企預計中國汽車對手將在未來5年內迎頭趕上。

中國德國商會24日發布「2023/24年度商業信心調查報告」指出，在中國的德企面臨一系列挑戰，包括經濟逆風、地緣政治風險、不平等的市場准入以及來自本地企業不斷增長的競爭。

報告指出，儘管83%的受訪企業認為中國目前的經濟表現呈下降趨勢，但64%將其視為暫時的經濟放緩，並預計未來1至3年內將會反彈。42%的德企預計今年行業發展將呈現積極態勢，相較2023年僅有21%持該觀點。此外，78%的受訪企業預計未來5年將保持穩定增長。

調查顯示，雖然有54%的德企認為與其他市場相比，中國市場的投資吸引力正在下降，但同樣數量的企業計畫在未來兩年內增加對中投資。79%的企業表示，繼續投資是保持在中國具有競爭力的必要條件。此外，37%的受訪企業認為，與其他市場相比，中國的創新市場吸引力將會上升。46%的企業計畫與當地企業合作以保持競爭力。

報告指出，德企正受到來自中國創新者的挑戰。5%的受訪企業目前認為中企是他們所在行業的創新領袖；46%的企業預計中企將在未來5年內成為行業引領者。

在德國引以為傲的汽車業，11%的德企認為中國競爭對手是創新領袖，58%的企業預計中國對手將在未來5年內迎頭趕上。

報告指出，中國監管業務挑戰阻礙競爭力，33%的德企認為法律不確定性是首要監管挑戰。此外，22%的企業稱其與當地競爭對手相比受到不公平待遇。特別是在公共採購方面，53%的德企遇到了諸如缺乏透明度以及「購買中國貨」的政策等障礙。

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報告並指出，德國企業正在加強風險管理。44%已經採取措施應對其在中國業務運營中可能存在的風險。其中，83%的企業歸因於地緣政治緊張局勢；45%的企業則將中國的經濟發展視為關鍵因素。應對措施包括建立獨立於中國的供應鏈（45%）；在中國境外設立額外的業務（40%），同時也包括當地語系化研發（34%）。

據發布，這份調查報告是在2023年9月5日至10月6日期間，中國德國商會566家會員企業所做出的回應。（編輯：楊昇儒）1130125