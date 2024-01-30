中國春運遇複雜天氣 雨雪恐撓返鄉路

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（中央社台北30日電）中國春運已於26日正式開啟，伴隨著全國大範圍雨雪冰凍天氣以及交通樞紐河南降雪量異常大，春節期間民眾返鄉路上預計會遇雨雪阻礙。

綜合人民網等陸媒今天報導，據中國中央氣象台，這輪雨雪累積量大、範圍廣、持續時間長，將是2008年以來最複雜的春運天氣。專家稱，需高度關注此次天氣對出行的不利影響。

據中央氣象台消息，預計1月31日至2月5日，中國中東部地區將進入入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣過程。10個省份將出現暴雪或大暴雪，河南、河北、山東、遼寧、湖北等地的日降水量或累計降雪量具有極端性，河南、湖北、安徽、湖南、貴州5省將出現凍雨。

中央氣象台首席預報員孫軍提示，正值春運返鄉高峰期和冬季農業生產重要時期，需高度關注此次天氣對農業生產和交通出行的不利影響。

中國大陸目前已進入春運返鄉高峰期，雨雪冰凍天氣對公路、鐵路、航空等都將造成較大影響，且雨雪影響嚴重地區位於中部交通樞紐省份。

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以河南為例，境內鐵路線路縱橫交錯，縱向有京廣鐵路、焦柳鐵路（洛湛鐵路）、京九鐵路、太焦鐵路、侯月鐵路，橫向有隴海鐵路、寧西鐵路、新月鐵路、新兗鐵路、孟平鐵路、安李鐵路、湯鶴鐵路、洛宜鐵路、新密鐵路。省會鄭州還位居中國8大鐵路樞紐第4位，在全國鐵路網中具有舉足輕重的地位。

中國今年的春運時間為1月26日至3月5日，共計40天。官方預估，全國跨區域人員流動量預計達90億人次。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130130