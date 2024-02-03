港媒：安徽省長王清憲調赴北京 任國務院新聞辦主任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中國國務院新聞辦主任孫業禮去年底擔任文旅部長後，據港媒報導，安徽省長王清憲已確定調赴北京，擔任中央宣傳部副部長、國務院新聞辦主任，並主管外宣工作。

港媒星島日報今天報導，王清憲是記者出身，曾經在媒體工作，並先後擔任山西、山東兩省省委宣傳部部長，宣傳經驗豐富。

據報導，中共中央政治局1月31日召開會議，會議研究了其他事項，有消息指出，中共高層拍板了人事，王清憲確定擔任國務院新聞辦主任。

王清憲調赴北京主管外宣工作已流傳一段時間，因有媒體與宣傳經驗，亦有主政地方的履歷。

報導指出，王清憲現年60歲，1963年生，河北永年人，南開大學哲學系畢業後進入「黑龍江日報」任記者。

1987年，王清憲進入中國社會科學院研究生院新聞系攻讀研究生，畢業之後進入中共中央機關報「人民日報」擔任經濟部編輯、主任記者，「中國改革報」副總編輯（副司級），「中國信息報」總編輯。

期間，他還在中國社科院獲經濟學博士學位，曾編著「中國房改憂思錄」一書。

此後，王清憲步入仕途。2004年，任山西省政府副秘書長、研究室主任。

在山西10多年，他先後在晉城、運城、呂梁三地擔任市長或市委書記，2016年升任省委常委兼省委宣傳部長，躋身副部級。2017年，王清憲平調山東省委宣傳部長，半年後改任省委秘書長，不到一年再轉任青島市委書記。

2021年，他擔任安徽省長，成為正部級高官，也是中共20屆中央委員。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1130203