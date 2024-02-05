中國數千房產建案雖獲准融資 還得看銀行臉色

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（中央社台北5日電）中國住建部日前釋出首批房地產專案「融資白名單」後，估計數千個房產建案將根據中國政府新的融資計畫獲得貸款，但不代表資金馬上可入帳，因為金融機構才是撥款的決策單位。

綜合美國華爾街日報（WSJ）中文網與中國媒體第一財經今天報導，截至1月底，中國26個省區的170個城市已向商業銀行推送首批逾3000個建案。

但質疑融資白名單的分析人士警告，銀行因擔心開發商的利潤和資產品質可能不願貸款給房企，恐將阻礙這項政策的施行，加上全中國未完工的預售住宅建案資金缺口可觀，這項融資計畫可能「力度太小、太遲」。

房企人士則告訴第一財經，他所屬房企的建案雖進入白名單，但尚未聽聞實際資金已入帳，因「金融機構才是貸款的決策單位」，公司能獲得的利多效果還有待觀察。

報導說，目前中國已有9家房企公布進入白名單的建案，像是重慶4日公布的首批房地產建案白名單中，金科超過20個；遠洋集團則有約20個，分佈在西安、成都、武漢、廈門等城市。

碧桂園3日晚間表示，目前確認超過30個建案進入白名單，分布於河南、湖北、四川、山東、重慶等省市，後續廣東、湖南、東北等地的建案預計也有望列入。

世茂集團同在3日晚間透露，在試辦城市申報40個房地產建案16個入圍，主要位於廣東、湖北、重慶、江蘇、天津、遼寧和山東等省市，包括世茂錦繡長江、世茂城市之門、世茂江城銘著等。

雅居樂集團2日於微信公眾號發布消息稱，雅居樂在重慶、廣州、昆明等多個城市的建案，均獲得當地住建部門確認納入名單中。

自2023年底以來，中國政府頒布一系列支持措施幫助萎靡不振的房地產市場，允許更多人以較低房貸利率購房，並取消之前對房地產開發商實施的若干融資限制。

但從數據分析，這些措施並未重振陷入困境的房地產。2023年，中國全國房地產開發投資比2022年下降9.6%，房屋新開工面積減少20.4%，住宅銷售額萎縮6%。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130205