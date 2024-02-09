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央視春晚設新疆喀什分會場 41年來首次

2024/2/9 16:33
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（中央社台北9日電）中國央視今晚播出的春節聯歡晚會節目，首次在新疆喀什設置分會場。分析指出，在「疆獨」活動較厲害的南疆地區設置分會場，顯示官方對當地治安環境有信心。

今年除夕夜「春晚」節目將在北京主會場與新疆喀什、遼寧瀋陽、湖南長沙、陝西西安4個分會場一起舉辦。

綜合新華網等媒體報導，在新疆喀什設春晚分會場是春晚舉辦41年來首次。喀什地委副書記宿召兵還特別強調，「在新疆喀什設立春晚分會場，是新疆的大事」，「也是中宣部、中央廣播電視總台深入推進文化潤疆的務實舉措」。

星島日報今天報導，喀什位於南疆地區，是「疆獨」活動較嚴重的地區，以前春晚也曾在烏魯木齊設分會場，但在南疆地區設分會場則是首次。有分析認為，其顯示當地的治安環境已有大幅改善，也是對西方媒體報導新疆現況的反擊。

中共近年在新疆的治理強調「反恐」，透過備受爭議的「再教育營」（中國官方稱職業培訓中心）管束和其他高壓政策，已讓當地多年未再出現重大治安事件。

2022年7月，由中國大陸國台辦新聞局和中國記協台港澳工作部共同主辦的「魅力新疆—海峽兩岸記者聯合採訪活動」，行程也曾安排至南疆大城喀什參觀當地清真寺和古城。（編輯：張淑伶）1130209

#新疆
#喀什
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