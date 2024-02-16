香港再有藝術表演遭叫停 反送中餘波

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（中央社記者張謙香港16日電）香港再有藝術表演遭叫停，相信事件與表演團體負責人曾於2019年演繹反修例歌曲「願榮光歸香港」的手語版本等有關。

明報今天報導，最新被叫停的是本地首個聾人舞團「森林樂（Fun Forest）」主演的社區舞蹈黑盒劇場「共鳴舞曲」，由香港青年藝術協會主辦，原定於下月底上演，但近日遭煞停。

報導表示，青年協會突然取消這次演出，理由是「基於製作安排之變動」。

但據報導，2019年「反送中」運動爆發期間，該舞蹈團團長兼劇目編舞導師黃耀邦曾為「民間記者會」擔任手語翻譯，又曾演繹反修例歌曲「願榮光歸香港」的手語版本。

報導引述黃耀邦說，他昨天曾與青年協會方面討論取消演出的原因，但對方沒有回應事件是否與他當年以手語演繹「願榮光歸香港」有關，而他對此「只能無奈地接受」。

在「反送中」運動及香港國安法實施後，本地表演藝術似乎陷入「政治寒冬」，綜合明報的報導，從去年8月至今，至少有4場舞台劇表演遭主辦方或當局取消，包括香港演藝學院畢業生的舞台作品「一個無政府主義者的意外死亡」。

針對這個現象，明報本月初曾發表社評指出，當前香港官方存在對藝術表演補風捉影的問題，令香港的獨特性變了味。

社評強調，當局必須深入區別哪些有合理憑據，哪些屬捕風捉影；若不加細分，習慣以「寧枉無縱」心態處理，日積月累恐會削弱社會開放包容氛圍，不利於維護香港的獨特性。（編輯：陳鎧妤）1130216