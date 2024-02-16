邱太三：中共應以理性看待選後兩岸新局

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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）陸委會主委邱太三今天指出，民進黨總統當選人賴清德一再強調，兩岸政策會延續總統蔡英文「維持現狀」路線。維繫台海和平與穩定是兩岸共同責任，呼籲中共以理性看待選後兩岸新局。

邱太三今天出席海基會主辦「2024大陸台商春節活動」，會上致詞作出上述表示。

邱太三呼籲中共當局以開放、理性的態度，看待選後兩岸新局，重建兩岸的善意互信，建構良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。

邱太三表示，台商多次建議疫後恢復兩岸交流與往來，陸委會持續會同相關機關推動，誠摯希望兩岸能展現更多善意及誠心交流互動，推動兩岸健康有序交流往來，也呼籲中國大陸當局不要預設前提與台灣早日恢復溝通對話，共同為兩岸良性互動創造有利條件。

海基會董事長李大維在致詞時指出，兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係。蔡總統一再強調，在增加國際合作的同時，也期盼兩岸之間，能夠負起共同的責任；期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。

李大維指出，與此同時，當前全球的氛圍也出現三大期盼。第一，兩岸和平，台海穩定，維持現狀；第二，威權體制不應妨礙台灣的民主發展；第三，兩岸應和平對話和不設前提的溝通協商。

經濟部長王美花致詞時表示，台商在這幾年感受深刻，中國市場過去是機會大於挑戰，現在則是有非常多的挑戰。台商對兩岸經貿交流、和平穩定有很大貢獻，台商回台投資方案更造就台灣經濟發展壯大，讓國家GDP大幅成長。

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王美花強調，台灣是大家的家，中國去年部分取消ECFA關稅減讓優惠，政府希望兩岸維持現狀與維持發展，立場是不挑釁，也不希望中國一直用各種手段對台灣進行破壞，希望台商會長也能幫忙轉達，「對兩岸好的話，不要破壞現狀」。

海基會今舉行「2024大陸台商春節活動」。據了解，仍有在中國大陸的台商受到壓力而未與會，而出席的台商除了關注未來新政府的兩岸政策，最為關切的是兩岸能維持現狀，並且希望兩岸重開機、恢復交流。（編輯：吳柏緯）1130216