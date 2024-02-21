中國法院判爛尾樓屋主可停繳房貸 但非一體適用

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（中央社台北21日電）買到爛尾樓的中國屋主交屋難還得繼續付房貸。不過中國法院近期判決，開發商未按期交屋，承購戶無須還款，但中國法界也分析，因「無實際交付可能」的判斷標準較高，法院並非都會支持購房者。

中國媒體第一財經今天報導，掏空積蓄買房卻遲遲無法交付可是巨額貸款不能停繳，可說是爛尾樓屋主面臨的慘痛。但浙江省嘉興市中級人民法院近期判決，購房者不用歸還銀行貸款。

與此同時，中國最高人民法院審理一起購房金融糾紛，最終裁定，因開發商未能按期交屋，致使「商品房預售合約」解除，所以房貸由開發商承擔，購房人無須還款。

綜合以上兩起案例，報導說，這並不意味著，當中國的爛尾樓屋主遭遇開發商延期交房或者可能發生爛尾風險時，購房者就可以直接選擇停繳房貸。因為獲得法院判決支持的案例，大多數是建案爛尾無法交屋，雙方簽訂的「購房合約」解除為前提。

法界人士說，「無實際交付的可能」判斷標準比較高，法院往往認為很多爛尾樓還達不到這個標準，而且目前支持購房者停貸的案例並不算太多，仍有許多類似案件法院並未支持購房者。

北京市盈科律師事務所全球總部合夥人李松指出，停繳房貸的關鍵原因在於開發商資金鏈斷裂，以致建案無法復工難如期交屋。

他說，若購房者選擇解除商品房買賣和貸款合約，很有可能不僅無法從根本上解決停繳房貸的問題，還可能面臨已支付的頭期款和貸款拿不回來的風險。

此外，若購房者選擇解除商品房買賣合約，日後開發商復工，購房者可能喪失以相同資金再次購買同等商品房的機會，因此購房者藉由解除商品房買賣合約而停繳房貸，不見得是最佳選擇。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130221