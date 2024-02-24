中國勞工退休年限擬延至65歲 報告稱即將拍板

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（中央社台北24日電）中國出生率降致使人口負成長，加上人口結構邁向高齡化恐損及勞動力，官方聲稱將審慎研究如何因應後，一份近期公布的報告指出：「延遲退休政策出台在即，65歲可能是調整後的最終結果。」

年度兩會即將揭幕，中國媒體中國經營報今天報導，延遲退休一直是近年兩會期間的熱門話題，但不同於過去數年的討論，今年似乎已形成相對確定的基本輪廓。

報導說，據近日發布的「中國養老金發展報告2023」，經測算養老金替代率後指出：「延遲退休政策出台在即，65歲可能是調整後的最終結果。」

也有專家出席相關會議表示，延遲退休可能延至65歲，男女趨於同年齡。稍早前中國國務院總理李強曾說：「延遲退休政策問題，我們將認真研究、充分論證，在適當時候穩妥推出。」

報導指出，中國現行法定退休年齡為男職工60歲、女幹部55歲、女工人50歲，當前中國平均壽命已從1960年的43.7歲提升到2020年的77.93歲。

報導說，延遲退休也是因應中國人口老化及社會養老保險收不抵支風險，並維持政策世代公平的選擇，如此可使勞工減少取得退休金的年限，從而減少基金的支出。

報導指出，根據第7次全中國人口普查數據顯示，中國60歲以上人口約2.64億人，佔18.70%，相較於2010年，老齡人口上升5.44個百分點。

雖然中國延長法定退休年限已浮現輪廓，不過相關的配套如養老金的準備等還有待完善。

報導引述人社部的數據指出，去年6月底，中國36個先行城市開立個人養老金帳戶人數達到4030萬。

但已建立個人養老金帳戶者中，僅約1000萬人完成資金存儲，實際繳費人數僅占30%，人均儲存近人民幣2000多元（下同，約新台幣8780元），選擇1萬2000元定額繳費者比例低於10%。

此外，中國研議延長勞工法定退休年限，同步凸顯因生育率難提升而陷入人口負成長的窘迫。

上海社科院前常務副院長兼經濟研究所所長左學金曾指出，人口負成長與高齡化將對中國經濟發展產生深遠影響，像是對於供給側造成的衝擊，將表現在勞動力稀缺與成本上升，儲蓄率與投資率下降。

中國繼2022年之後，2023年再度出現人口負成長。據中國國家統計局今年1月17日公布，2023全國人口14億967萬人，比2022年末減少208萬人。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130224