貴州政府指企業家被拘報導不實 記者貼證據回擊

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（中央社台北27日電）針對中國經營報26日發布女企業家為追回工程款而遭逮捕的報導，貴州地方政府回應「報導不實」。負責該報導的記者郝成則貼出相關證據，發文質問政府「究竟有沒有看文件？」

中國經營報26日報導，少數民族女企業家馬藝珈伊自2016年起，為貴州六盤水市承建易地扶貧搬遷工程、幼兒園、小學等10個政府項目，持續追討工程款8年。馬藝珈伊及2名律師上月被以尋釁滋事罪逮捕。

針對此報導，當地政府27日凌晨發布通報回應，指該報導不實。並稱馬藝珈伊負責的10個工程項目，「共計金額約人民幣1.63億元（下同，約新台幣7.17億元），目前已支付1.46億元，支付比例89.82%」。

該通報同時指出，馬藝珈伊自2022年起，為討要工程款，雇人安裝GPS定位追蹤器跟蹤他人，非法獲取公民個人資訊，更編造虛假訊息、雇人在網上惡意炒作。「行為涉嫌侵害民眾個人資訊罪及尋釁滋事罪，2023年11月27日公安機關依法對馬某某刑事拘留，同年12月27日對其依法逮捕。」

針對地方政府「不實報導」的指控，發布該報導的中國經營報記者郝成則貼出相關證據，並在朋友圈發文質問政府，「你究竟有沒有看一下文件，你自己文件裡怎麼說的？」

郝成貼出的截圖顯示，在發稿前已聯繫多位官員，但並未得到任何回應。此外還貼出兩份「玉舍森林旅遊開發有限公司」2021年所發布的文件，文件中寫明各個項目積欠馬藝珈伊的款項，合計至少有9348萬。

「玉舍森林旅遊開發有限公司」為貴州六盤水市政府設立的國企，馬藝珈伊的工程項目由該公司負責。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130227