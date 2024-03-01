貴州政府介入調查企業家案 撰稿記者刪相關文章

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（中央社台北1日電）因媒體報導，中國貴州企業家追討欠款被捕事件獲關注，貴州省政府更成立調查組，進行全面審查。然而在此同時，最先報導的媒體與記者卻將平台與社群中的相關新聞、發言都刪除，引發關注。

中國經營報2月26日報導，少數民族女企業家馬藝珈伊自2016年起，為貴州六盤水市承建10個政府項目，持續追討工程款8年。水城區政府一度提出以人民幣1200萬元（下同，約新台幣5280萬元）化解總額可能達2.2億元的債務，被馬藝珈伊拒絕，其後遭政府依「尋釁滋事罪」拘捕。

媒體披露後引起輿論高度關注，貴州省政府新聞辦公室2月28日發布「關於水城區涉企有關網絡輿情的情況通報」表示對此事高度重視，已成立由省檢察院帶領的調查組，對該案進行全面審查。有關調查情況將及時向社會公布。

綜合多家中國媒體，在官方宣布介入後，這起事件看似有了初步進展，然而在此同時也有網友發現，中國經營報悄悄將相關新聞從官網下架，而負責撰稿，並在近日接連發文質疑六盤水市試圖隱匿的記者郝成，也將相關言論從自己的社群平台上刪除。

實際觀察郝成近日在社群平台「今日頭條」的發文，直到昨天晚間都有針對司法案件發文評論，然而與貴州企業家相關的文章都已經刪除，原因不明。

在其他文章的留言區中，不乏存有疑問的網友留言詢問「六盤水的事情為什麼刪了」、「六盤水的怎麼找不到了」，也有人質疑是否受到了壓力而被摸頭，並表示既然不報了，就要取消關注郝成的帳號了。

然而也有人為郝成緩頰稱「省級單位介入了，退出也是正常」，並不忘為他打氣「勇敢的記者，保護好自己，加油」。

另根據微信公眾號「磨稿子」於2月27日發布的文章「對話記者郝成：證據已交報社，現在沒人給壓力」，針對是否因報導而承受壓力一事，他表示「目前還沒有」，並稱「證據已全部交給了報社，領導也都看到了」。

他並提到，原本認為在這次媒體報導後，當地政府可能趁機跟上面要點錢順勢解決這個問題，「沒想到他們會說報導不實」。

目前這篇文章仍可在中國多個新聞資訊平台看到轉載的版本，然而原本微信公眾號的文章已刪除。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130301