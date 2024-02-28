企業家遭欠款被捕事件升級 貴州成立調查組

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（中央社記者張淑伶上海28日電）中國貴州省一名企業家討工程款被依尋釁滋事拘捕，還傳出逾人民幣2億元欠款，官方只願還1200萬，涉事的區政府昨天宣稱「報導不實」顯難服眾，貴州省政府今天通報成立調查組，進行全面審查。

中國經營報26日報導，少數民族女企業家馬藝珈伊自2016年起，為貴州六盤水市承建10個政府項目，持續追討工程款8年。水城區政府一度提出以人民幣1200萬元（約新台幣5280萬元）化解總額可能達2.2億元的債務，被馬藝珈伊拒絕，其後遭政府依「尋釁滋事罪」拘捕。

媒體披露後引起輿論高度關注，部分原因是當前官方多次強調要促進民營企業發展，現實中民營企業家卻遭惡劣對待；此外，貴州也是地方債問題嚴重的代表地區之一。

六盤水市水城區27日回應稱，「水城區政府共欠企業約2.2億元」，以及「區裡要以1200萬元化解所有2億餘元的債務」的報導均不屬實。不過，報導的記者則在網路公布相關的法律文件打臉。

貴州省政府新聞辦公室28日發布「關於水城區涉企有關網絡輿情的情況通報」稱，對此事高度重視，針對網上反映問題，已成立由省檢察院帶領的調查組，對該案進行全面審查。有關調查情況將及時向社會公布。

通報並稱，貴州省將依法平等保護各類經營主體的合法權益，依法依規清理「歷史遺留問題」，「對侵害民營企業家正當利益的行為嚴肅追責問責」，對採取非法手段謀取不當利益的行為依法查處，著力營造市場化、法治化的營商環境。

綜合媒體報導，此案被披露之際，貴州省委、省政府27日正好召開全省「民營經濟高質量發展暨營商環境建設大會」。

會上，貴州省委書記徐麟強調，要下更大功夫讓營商環境大改善，以法治護航民營經濟高品質發展。省長李炳軍也強調，各地各部門要以營商環境大改善促進民營經濟大發展，嚴格兌現政府承諾，全面清理拖欠企業帳款。（編輯：楊昇儒）1130228