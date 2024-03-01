歐洲議會強調兩岸互不隸屬 中國批：某些政客無知

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（中央社台北1日電）歐洲議會於當地時間2月28日通過外交安全兩報告，強調台灣與中國互不隸屬。中國駐歐盟使團發布回應稱，此舉暴露歐洲某些政客對歷史和現實的無知，以及妄圖阻撓中國統一大業的陰暗嘴臉。

歐洲議會大會於當地時間2月28日通過兩項對歐盟外交及安全政策的年度評估報告，內容強調台灣與中國互不隸屬、唯有台灣民選政府可在國際舞台代表台灣人民，並譴責中國試圖以武力片面改變台海和平及穩定現狀。

此舉引發中國強烈不滿，中國駐歐盟使團28日以「答記者問」形式在官網發布聲明稱「歐洲議會報告有關涉華內容嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政」，強調中國對此深感震驚，堅決反對，並予以強烈譴責。

聲明指出，這份報告公然鼓吹「一中一台」，挑戰一個中國原則，為台獨勢力張目，「暴露出歐洲某些政客對歷史和現實的無知，以及妄圖阻撓中國統一大業的陰暗嘴臉」。

這份聲明重申，一個中國原則是國際社會普遍遵守的國際關係基本準則。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

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文章中也提及，1975年中歐建交時，歐洲方面明確承諾就台灣問題採取中華人民共和國所接受的立場，不同台灣保持任何官方關係或締結任何協定。中國必須統一，也必將統一，任何人、任何勢力都不可能阻擋。

中國駐歐盟使團更藉由這份聲明「奉勸」政客們應該多讀書，恪守國際法和國際關係基本準則，「停止干涉中國內政，停止發表不負責任的言論，多做有益於中歐關係發展的事情，不要再次在世人面前貽笑大方」。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130301