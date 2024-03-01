學者籲國際社會助兩岸建立對話管道

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（中央社記者林行健新德里1日專電）台灣與印度智庫2月29日舉辦研討會，一名台灣學者指出，台灣海峽兩岸欠缺明確對話管道，帶來擦槍走火的風險，呼籲國際社會協助兩岸搭建溝通管道。

印度基金會（India Foundation）昨天下午在新德里舉辦「台灣選舉以及其對兩岸關係的衝擊」（Taiwan Election and its Impact on Cross-Strait Relations）研討會，台灣大學政治系教授石之瑜、張登及和清華大學副教授方天賜與會。

方天賜在會中表示，兩岸沒有明確對話管道，擦槍走火的風險愈來愈高，「台灣需要國際社會的幫助…國際社會若想避免台灣海峽爆發衝突，就應該促成台北與北京進行某種形式的對話」。

他說，印度在世界上的影響力日增，也可以在兩岸議題上發聲，讓台灣民眾知道，台灣除了美國之外，還有其他選項。

身兼清大印度中心副主任的方天賜也提到，加強台美關係以及深化與印度交往，是台灣少有的跨黨派共識，台灣的「新南向政策」料會升級，而教育將成為台印度關係的另一大支柱。

席間，印度與會人士建議，國際社會已因俄烏戰爭與以哈衝突而分神，台灣應推出具「變革性效應」的舉措，以吸引國際社會的關注。

有印度前軍事將領認為，中國若要渡海或空襲台灣，都需承擔極大風險，短期內應無攻台的可能。但中國尚未攻台是因未有十足把握，一旦具備信心，不論有無藉口都會動手。

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另有印度與會人士表示，台灣新政府就要上任，印度也將於今年上半年完成大選，台灣可視此為新的開始，對印度推出重量級計畫，讓雙方已快速發展的關係，能有「跳躍式」的成長。

石之瑜、張登及與方天賜2月25日抵達印度，執行國科會一項與印度交流的研究計畫。3人之前已走訪印度南部大城清奈與聯邦屬地邦狄哲利（Pondicherry），預定明天返台。（編輯：馮昭）1130301