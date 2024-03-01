赴中旅遊團開放 台旅會：盼陸方開放陸客赴台

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（中央社記者呂佳蓉北京1日電）赴中國大陸旅遊團今天是限期開放首日，大陸多地已出現台灣旅遊團。台旅會北京辦事處主任李嘉斌今天表示，希望陸方可以感受到台灣的誠意，也能盡速開放陸客赴台旅遊。

交通部在農曆年前宣布，停止招攬前往中國的旅行團，不過3月到5月的已成團旅遊團仍可出團，6月起禁止出團。

李嘉斌1日晚間表示，從疫情發生、解封到現在，兩岸的團隊旅遊中斷已超過4年時間，很高興在3月1日又踏出一步，台灣開放團隊赴大陸旅遊。

李嘉斌說，現階段台灣旅客不管自由行或是團隊都可以到大陸旅遊，「當然希望陸方可以感受到我們的誠意，也能盡速開放陸客赴台旅遊。」

他指出，近期辦事處在大陸各地推廣燈會活動，也接收到很多民眾、組團社的詢問，表達想到台灣旅遊、嘗美食的強烈意願。

李嘉斌表示，旅遊一直是兩岸之間人與人最好的交流與交往活動，希望兩岸旅遊能排除障礙，更有序健康發展，「台灣的旅遊業界一定會最誠摯的張開雙手歡迎大陸朋友」。

赴中國大陸旅遊團今天是限期開放第1天，根據旅遊業者統計，台灣至少有50團、上千人前往旅遊，熱門地點包含九寨溝、重慶及張家界等。（編輯：楊昇儒）1130301