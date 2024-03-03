張曉明被免去全國政協副秘書長職務 去向存疑

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（中央社台北3日電）中國全國政協14屆常委會第5次會議昨天通過免去張曉明全國政協副秘書長的職務。張曉明長年負責港澳事務工作，曾先後出任中國國務院港澳辦及中聯辦主任，迄今官方未公布其新職，去向存疑。

央視「新聞聯播」昨天報道，中國全國政協14屆常委會第5次會議2日下午在北京閉幕，會議通過免去張曉明第14屆全國政協副秘書長的職務，但仍以「同志」稱呼他。

公開資料顯示，張曉明1986年從中國人民大學刑法專業碩士研究生畢業後，便進入港澳系統，曾長期擔任前港澳辦主任廖暉的秘書。

2012年12月，十八屆中央候補委員張曉明接替彭清華出任中聯辦主任（正部級），成為第四任、也是最年輕的中聯辦主任，並進入中共中央港澳工作協調小組。

2017年9月，張曉明接替王光亞出任國務院港澳事務辦公室主任，依序成為十九屆中央委員。當時54歲的張曉明是最年輕者的港澳辦主任。

2020年2月，中共中央決定將中央港澳工作協調小組提升為領導小組，新的領導小組辦公室主任由全國政協副主席兼時任秘書長夏寶龍擔任。張曉明則被免去港澳辦主任職務，改任分管日常工作的副主任、黨組副書記，但仍屬正部長級。

2022年6月，張曉明再轉任全國政協副秘書長（正部長級），排在常務副秘書長之後。該職務一直持續至今。

據港媒當時報導，張曉明自2020年以來的職務變動，雖保留了正部級，但職位的重要性減低，可能與他擔任中聯辦及港澳辦主任期間，香港經歷2014「雨傘」運動及2019年「反送中」運動等的政治風波有關。

迄今中國官方未公布張曉明的最新去向，引起外界揣測。

據香港01今天報導，香港多名建制派政黨成員、全國政協或人大，對張曉明被免職都統一口徑回應稱，「未知詳情，可能另有工作安排，不宜評論。」（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1130303