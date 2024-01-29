更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

共軍貪腐涉案再擴大 火箭專家王小軍遭撤政協委員

2024/1/29 21:35（1/29 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
王小軍去年於一場慶祝活動暨中國航天博物館開館儀式中致詞。（中新社）
王小軍去年於一場慶祝活動暨中國航天博物館開館儀式中致詞。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）又有中國軍工領域專業人士疑因捲入火箭軍腐敗案遭懲處。曾任中國運載火箭技術研究院院長的王小軍，今天被撤銷全國政協委員資格。

央視新聞聯播節目晚間報導，政協第14屆全國委員會第13次主席會議29日在北京召開。會議審議通過了關於撤銷王小軍政協第14屆全國委員會委員資格的決定，提請第5次常委會會議追認。王小軍是在2023年1月成為第14屆全國政協委員。

公開簡歷顯示，54歲王小軍是著名的航太火箭專家，曾擔任過長征七號運載火箭總指揮，還曾任中國運載火箭技術研究院院長。

港媒星島日報指出，王小軍身兼國際太空聯盟（IAF）副主席，曾多次參與載人航太工程研發工作，榮獲「中國載人航天工程突出貢獻者獎章」、「國家科學技術進步獎特等獎」等榮譽獎項。

據官網介紹，中國運載火箭技術研究院，又名中國航天科技集團有限公司第一研究院，是中國歷史最久、規模最大的飛彈武器和運載火箭研製、試驗和生產基地。

去年12月27日，中國14屆全國政協第12次主席會議上，中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青已被撤銷全國政協委員。

兩天之後，中國全國人大常委會公告，決定罷免中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中、前火箭軍司令員李玉超等9名共軍將領的全國人大代表資格。此舉進一步證實此前盛傳以火箭軍為主的軍備貪腐大案。（編輯：張淑伶/唐佩君）1130129

#火箭軍
#中國航天科技集團
延伸閱讀
彭博：美情報研判解放軍貪腐普遍 習近平動武機率降分析：習近平提拔將領也出事 凸顯共軍貪腐難根除共軍9將領被罷免全國人大代表 火箭軍成重災區港媒：反腐風暴致中共政壇軍工系面臨滅頂之災北京首度任命海軍將領當防長 專家：中國最大挑戰都在海上
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.21