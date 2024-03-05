中國「三無」船舶危害大 珠海市禁止離港並沒收

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（中央社台北5日電）中國「三無」快艇（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）2月越界闖入金門海域翻覆釀2死。中國珠海市日前發生一宗釣魚船違規出海遇險事件後，官方發出通告一律禁止「三無」船舶離港，並沒收取締及銷毀。

據澎湃新聞報導，珠海市公安局等9個部門於3月1日聯合發布「關於嚴厲打擊非法從事海釣活動的通告」。

通告披露，今年2月29日，珠海市5艘出海釣魚的船舶遇到大風浪天氣，其中3艘艱難返航，2艘遇險求救。1艘求救船舶上7人被救起，另外1艘遇險船舶上6人失聯。

珠海海事局、珠海海警局等部門組織28艘船舶搜救，3月1日凌晨將6人救起。

通告表示，此次冒險違規出海行為引發深刻的險情教訓，充分暴露非法海釣的危害。為維護民眾生命安全，遏制海上安全事故發生，根據「中華人民共和國刑法」、「中華人民共和國治安管理處罰法」、「中華人民共和國海上交通安全法」、「中華人民共和國漁業法」、「國務院對清理、取締『三無』船舶通告的批復」等法律法規，決定在全市展開打擊非法從事海釣活動專項行動。

通告並指出，嚴禁「三無」船舶、證照不齊或失效船舶從事海釣活動。凡無船名號、無船籍港、無船舶證書的「三無」船舶，一律禁止離港，並予以沒收取締，依法銷毀。

通告又指，嚴禁休閒遊艇從事生產、經營性海釣活動；任何單位和個人不得使用遊艇從事經營性載客、海釣等水上活動。嚴禁漁業船舶從事非法載客海釣活動。

通告又提到，嚴禁無證駕駛船舶從事海釣活動，及嚴禁從事海釣的船舶非法捕撈、非法載客等行為。嚴禁從事海釣活動的船舶擅遮擋或塗改船名號等。

通告指出，違反以上規定者，一經查實，由相關部門依法處理。對拒絕、阻礙執法人員依法執行公務，海警、公安部門將依法處理，涉嫌犯罪者，依法追究刑事責任。（編輯:陳鎧妤/唐佩君）1130305