北京送藏族兒童讀寄宿學校 以削弱藏族身分認同

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（中央社台北11日電）英國廣播公司（BBC）今天報導，益增藏族兒童被北京送到寄宿學校實施漢語教育，導致幼童被迫與父母分開，並與家人及藏語文化疏離。學者說，北京目的在於削弱他們對藏族身分的認同。

報導說，有關人士估計，大約80%藏族兒童，總數將近100萬人，從學前到成年都在寄宿學校接受教育，年紀最小從4歲開始。

藏族教育社會學者嘉洛（Gyal Lo）認為，北京的目的是削弱藏族兒童對藏族的身分認同。過去幾年，他一直致力於讓世界知道北京正在對藏區施行「全面教育改革」。

中國駐倫敦大使館發給BBC的聲明中表示，這項政策是必要的，因為藏族人口高度分散，孩子必須長途跋涉才能上學，而在各地設立學校又很難確保足夠的教師與教學品質，因而設立寄宿學校。北京另表示，這些改革能夠為藏族兒童成年後融入中國社會做好準備。

近年來，中國關閉許多藏區的鄉村小學，以及使用藏語授課的私立學校，擴大寄宿學校的使用。寄宿學校成為藏區主要的教育手段。

反對者認為，寄宿學校導致孩童被迫與家人分離，造成心理創傷。BBC透過人權組織聯絡一位曾在藏區寄宿學校待到10歲的青年，她表示，她和寄宿學校的其他孩子都非常想念家人，較年幼的孩子時常在半夜哭醒。

嘉洛的兩個姪女分別從4歲和6歲就被送入寄宿學校，他從家庭聚會中觀察到，兩位姪女在大家使用藏語交談時顯得尷尬，感覺她們就像客人，不願與家人分享相同的身分。

寄宿學校以漢語做為主要教育語言，試圖達到「同質化」少數民族，使他們更加漢化的目標。一名寄宿學校的學生表示，除了藏語課之外，所有課程都是用漢語教學。

聯合國文化權利特別調查員尚塔基（Alexandra Xanthaki）表示，這項政策似乎違反國際人權法，學生父母有權將孩子送到使用他們所選語言的學校。

北京方面正在積極抵制像嘉洛與尚塔基等活動人士的論述，指責他們散布假消息。

儘管如此，嘉洛仍堅持他的觀察，並對藏語文化及藏族年輕人的未來感到悲觀：「我們的孩子正在成為與外界疏離的世代。許多人未來既無法適應中國社會，也無法適應藏族社會。」（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130311