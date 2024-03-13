金門快艇案何時重啟對話？ 國台辦：要拿出誠意

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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）金門快艇案現暫停協商，何時會重啟對話？中國大陸國台辦發言人陳斌華聲稱，台灣以調查程序「拖延問題解決」，只有「正視問題，端正態度，拿出解決問題的誠意」，事件的善後協商才能重啟。

中國快艇翻覆案談判無共識，陸方家屬拒收慰問金，5日下午搭船回大陸，談判破裂，至今未恢復對話協商。

陳斌華在中國大陸國台辦的例行記者會上做上述回應。他說，「遇難者家屬和相關人員為什麼離開金門，他們當天已經作了完整說明，相信大家都已瞭解」。

陳斌華聲稱，「明明是台灣方面粗暴對待大陸漁民導致漁船翻覆、人員死傷，但事發至今，家屬連一句道歉都等不到，連一個真相也得不到，台灣方面還在以所謂『調查程序』來拖延問題解決，以所謂執法來『推諉卸責』，他們才是真正的『三無』，無情、無義、無理」。

他說，「民進黨當局」只有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，事件的善後協商才能重啟。

對於美方的台海「國際水域說」，陳斌華聲稱，「海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」。

他說，根據「聯合國海洋法公約」和中國國內法，台灣海峽水域分別為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，不存在所謂的「國際水域」。國際海洋法也根本就沒有「國際水域」一說。

陳斌華表示，根據「聯合國海洋法公約」相關條款規定，他國船舶可以「無害通過」台灣海域部分水域，台灣海峽也一直是全球貿易最繁忙的運輸通道之一。

陳斌華指出，「民進黨當局」為「倚外謀獨」，迎合美方「歪理邪說」，配合外部勢力炒作。

另外，中國清淤船正疏通途經小金門、大二膽島間的劉五店航道，該航道經過金門禁限制海域。立委陳玉珍12日在立法院質詢時出示交通部2015年底實施的公告，運送客貨船舶經過金門禁限制水域進入大陸地區廈門港是被「允許」的。不過，海巡署則澄清，「挖泥船適用『兩岸條例』，不適用2015年公告」。

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對此，陳斌華表示，「台灣的一些官員、一些部門經常搞不清狀況，搞不清歷史，搞不清自身的規定。前後矛盾，今是昨非，非常不專業。」

他說，「只要看看台灣內部管理的文件，就能分辨他們的說法是錯還是對。大陸清淤船出現在劉五店航道，是在進行常規例行的航道疏濬作業。至於台灣方面為什麼對這麼一個正常的作業如此大驚小怪，原因不言自明。」（編輯：吳柏緯）1130313