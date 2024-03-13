政府工作報告無「和平統一」 國台辦重申對台方針

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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）針對今年中國的「政府工作報告」沒有提「和平統一」，中國大陸國台辦今天重申，「和平統一，一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。

今年中國全國「兩會」期間，「政府工作報告」中的涉台內容，強調「堅定不移推進祖國統一大業」，當中未提「和平統一」，引起輿論軒然大波。

對於這是否代表大陸立場發生變化，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天做出上述表示，並再度重申「願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」。

國防部長邱國正日前表示，兩岸局勢緊張令他睡不好，媒體提問，會不會因為兩岸敵意螺旋不斷上升，也夜不能寐，並且共軍強調沒有海峽中線，海警部門聲稱不存在禁限制海域等，兩岸如何和平相處，令民眾高枕無憂？

陳斌華回應：「我個人能不能睡著覺，我有自信、有定力，睡得還不錯。只是因為工作繁忙，經常睡不夠。」

他說，台灣的軍人、各界人士與民眾要睡得踏實，高枕無憂，要重溫2008年到2016年兩岸和平發展時期的榮光和盛景，從中找尋答案，答案就在台灣。（編輯：曹宇帆）1130313