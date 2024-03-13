兩岸重啟旅遊 國台辦要台灣解除「人為障礙」

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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）對於兩岸要如何重啟旅遊觀光，中國大陸國台辦今天聲稱，「民進黨當局」迄今沒有解除對大陸民間赴台交流的禁止與限制，極少數赴台交流都必須通過台灣方面的「專案申請」，並呼籲儘快撤除各種人為障礙。

陳斌華今天在中國大陸國台辦的例行記者會上做出上述表示。他說，兩岸同胞都是中國人，都想多走走、多走近、多走親，希望能夠自由無礙往來。

陳斌華聲稱，「民進黨當局」迄今沒有解除對大陸民間赴台交流的禁止、限制，極少數赴台交流都必須通過台灣方面所謂的「專案申請」。「民進黨當局」到現在也沒有解除對台灣民眾來大陸團隊遊的禁令，「還對台灣民眾參與兩岸交流採取各種或明或暗的手段來進行打壓、恐嚇，製造『綠色恐怖』，導致很多台灣同胞想來大陸但又不能來、不敢來」。

他說，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同願望。中國大陸將繼續致力於恢復兩岸人員往來正常化、各領域交流合作常態化。「民進黨當局」應當正視兩岸同胞加強交流的願望，盡快撤除各種人為障礙，停止一切對兩岸人員往來和交流的阻擋和打壓。

2020年COVID-19疫情爆發後，兩岸人員往來受限制。疫情開放後，兩岸觀光仍寸步難行。

陸委會去年8月24日會同交通部、經濟部召開記者會，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃。去年底前宣布，今年3月1日開放組團赴陸，不過這一政策又再春節前出現變化，僅開放3月至5月已報名出團者。

交通部長王國材此前表示，台灣去年已釋出善意，目前球在對方，等待中國大陸也釋出善意，兩岸觀光才能柳暗花明。（編輯：曹宇帆）1130313