更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

兩岸重啟旅遊 國台辦要台灣解除「人為障礙」

2024/3/13 13:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京13日電）對於兩岸要如何重啟旅遊觀光，中國大陸國台辦今天聲稱，「民進黨當局」迄今沒有解除對大陸民間赴台交流的禁止與限制，極少數赴台交流都必須通過台灣方面的「專案申請」，並呼籲儘快撤除各種人為障礙。

陳斌華今天在中國大陸國台辦的例行記者會上做出上述表示。他說，兩岸同胞都是中國人，都想多走走、多走近、多走親，希望能夠自由無礙往來。

陳斌華聲稱，「民進黨當局」迄今沒有解除對大陸民間赴台交流的禁止、限制，極少數赴台交流都必須通過台灣方面所謂的「專案申請」。「民進黨當局」到現在也沒有解除對台灣民眾來大陸團隊遊的禁令，「還對台灣民眾參與兩岸交流採取各種或明或暗的手段來進行打壓、恐嚇，製造『綠色恐怖』，導致很多台灣同胞想來大陸但又不能來、不敢來」。

他說，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同願望。中國大陸將繼續致力於恢復兩岸人員往來正常化、各領域交流合作常態化。「民進黨當局」應當正視兩岸同胞加強交流的願望，盡快撤除各種人為障礙，停止一切對兩岸人員往來和交流的阻擋和打壓。

2020年COVID-19疫情爆發後，兩岸人員往來受限制。疫情開放後，兩岸觀光仍寸步難行。

陸委會去年8月24日會同交通部、經濟部召開記者會，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃。去年底前宣布，今年3月1日開放組團赴陸，不過這一政策又再春節前出現變化，僅開放3月至5月已報名出團者。

交通部長王國材此前表示，台灣去年已釋出善意，目前球在對方，等待中國大陸也釋出善意，兩岸觀光才能柳暗花明。（編輯：曹宇帆）1130313

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.61