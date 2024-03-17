中國微短劇流量暴增 被批題材單一有負面影響

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（中央社記者張淑伶上海17日電）中國微短劇爆發式成長，甚至出海發展，企圖將「中式土味短劇」換成洋人面孔後搶占海外「手機看劇」的市場。不過，官媒多次批評其「內容題材單一，品質不穩定」，憂心負面影響。

所謂微短劇，中國國家廣電總局認定是單集時長不足10分鐘的網路影視劇作品；實務上，大多是單集時長2到3分鐘，大致由50至100集構成的劇集。

由於時間極短，並透過多集數增加付費機會，劇情通常轉折快又多，演員表情誇張，整體看起來甚至像傳統連續劇「前情提要」多個畫面的剪輯，內容上則多從言情小說、網路文章取材。

專門觀察研究網路內容行業的微信公眾號「刺蝟公社」9日發布的文章說，通過對6000部中文短劇名稱的詞頻統計，發現「總裁」、「夫人」和「戰神」等關鍵詞頻繁出現，無數關乎階層、兩性與慾望的命題隱藏在其中。

以女性為目標觀眾的短劇，在婚姻的時間點上，名稱完整覆蓋了「新婚」、「離婚」、「復婚」，離婚總是收視率最高的一集；以男性為目標觀眾的短劇，故事裡的「她」，可以是追悔莫及的「前妻」和「未婚妻」，也可以是身居高位的「女帝」、「公主」與「師姐」，共同特徵主要是「絕色」。

根據「2023—2024年中國微短劇市場研究報告」顯示，2023年中國網絡微短劇市場規模為人民幣373.9億元（約新台幣1645億元），年增267.65%。

陸媒工人日報今天刊文說，當前，圍繞霸總、贅婿、戰神、重生、穿越等主題，以「爽」為內核，配之以狗血劇情的微短劇，不僅收割了滔天流量，甚至創造了很多「7天拍完、8天破億元」的影視劇神話。

但文章批評，微短劇存在內容題材單一，品質不穩定等問題。有的劇情虛假浮誇、題材低俗獵奇；有的利用技術手段逃避監管，展示色情暴力、拜金炫富等不良內容，有些還觸碰了法律和道德的底線，「容易對大眾，尤其是心智尚未成熟的未成年人產生誤導，這些都會對行業生態產生不可逆轉的破壞」。

文章認為，「內容為王永遠被認為是第一準則，微短劇需要盡快從野蠻生長狀態回歸到創作文化精品的正軌上來」，並主張則要明確政策法規，加強規範管理和平台審核，不給違規微短劇生存、滋生空間。

中國國家廣播電視總局從2022年11月下旬開始，就曾數度對社群平台上網路微短劇專項整治工作。微短劇在中國可能面臨進一步加強監管，動作快的公司已在兩年前開始布局海外，但至今海外市場仍舊不算明朗。

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「財經」雜誌16日刊文指出，這些「土味短劇」在更換海外本土演員後，換湯不換藥地搬上了海外短劇市場。目前領先的短劇平台ReelShort是由中文在線旗下公司在2022年推出，憑借幾部熱門短劇，2023年11月時其下載量一度超越了TikTok，登上美國iOS娛樂榜免費應用第1名，2023年該平台的下載量達到了2823萬次，之前則幾乎為零。

但截至2月21日，ReelShort在美國iOS娛樂榜上已跌至21位，短劇出海的熱潮彷彿只是曇花一現。ReelShort首頁上仍推薦著半年前的爆款劇，而新劇則都表現平平，播放量大多在百萬左右。在美國的中國製作人認為，短劇市場在海外是一片藍海，還有很多可以挖掘的空間。（編輯：周慧盈）1130317